Le parole misteriose di Gianmaria Antinolfi a Miriana su Soleil

Scontro infuocato quello tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Si è parlato tanto del loro rapporto. Lui ha dichiarato di essere dispiaciuto di non averla fatta felice e di averla delusa. Però ritiene di aver sempre agito con coerenza anche se adesso le vuole bene ma non è più innamorato di lei. L’influencer ha rivelato:

Sono davvero tanto ferita. Sentirlo parlare delle volte che mi ha… Di quello che è successo nel privato tra di noi. L’unico mio sbaglio forse è stato quello di avere una debolezza nei suoi confronti. Ovviamente c’era del sentimento da parte mia.

Soleil si riferisce a ciò che Gianmaria Antinolfi ha rivelato a Miriana Trevisan all’orecchio pochi giorni fa. In molti si chiedevano quali fossero queste “cose pesanti” che il gieffino aveva rivelato e adesso lo sappiamo. Soleil, quindi, ha continuato con il discorso:

Sentirlo parlare di mio padre e di come non voglia passare più di tre giorni nella stessa stanza con me, di quello che c’è stato tra di noi nel privato… Di una donna… Tu sei andato dietro a delle persone a parlare nell’orecchio. Mi sono vergognata per te. E non ho più interesse nel giudicarti. Sono veramente delusa. Ora continuavi a venire da me e dirmi di stare uniti.

Lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, poi, è proseguito. Lei ha chiesto scusa per aver parlato di comportamenti al limite dello stalking, in quanto sa che sono argomenti molto seri. Parlando di nuovo del padre, poi, ha avuto una piccola crisi di pianto. Purtroppo, alla fine, tra i due non si è risolto nulla. I rapporti continuano a essere molto tesi. Dopo che Alfonso ha tagliato il collegamento, infatti, lei ha dovuto allontanarsi. Vedremo come proseguiranno i loro rapporti in futuro. Continuate a seguirci per altre news. QUI per vedere il video.

