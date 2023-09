Gianmaria Sainato sui corsi di Nikita: “Mi fece fare meditazione, dopo ero più nervoso di prima”

NEWS

Debora Parigi | 26 Settembre 2023

Sui social Gianmaria Sainato ha lanciato una stoccata a Nikita Pelizon e ai suoi corsi di meditazione

Ieri vi abbiamo raccontato di un nuovo progetto portato avanti da Nikita Pelizon. Si è trattato di un corso motivazionale per ritrovare la felicità e che ha suscitato molte polemiche. Sì perché secondo le persone (e anche alcuni esperti) farebbe pagare alle persone un corso riguardante temi delicati che dovrebbero essere affrontati con esperti del settore. E tra le critiche è arrivata ora anche quella di Gianmaria Sainato.

Per chi se ne fosse scordato, Nikita e Gianmaria hanno avuto modo di conoscersi e passare del tempo insieme all‘Isola dei famosi quest’anno. La Pelizon era sbarcata in Honduras per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, rimanendo alcuni giorni. Qui ha vissuto un po’ di tempo anche con Gian Maria visto che erano insieme sull’Ultima Spiaggia. E proprio in quel periodo, Nikita ha fatto fare un po’ di meditazione a Gianmaria. Ma non ha proprio funzionato.

L’ex naufrago ha infatti scritto su Twitter: “Mi fece fare i suoi esercizi di ‘meditazione’ all’Isola… Dopo ero più nervoso di prima”. Ma Gianmaria Sainato non si è fermato a criticare e a fare ironia sul corso di meditazione. Ha infatti anche parlato proprio di Nikita Pelizon come persona, considerandola “falsa”. Ha infatti continuato scrivendo:

“Comunque è pure falsa, perché faceva tanto l’amica (e io sono stato super carino con lei) per poi non rispondere nemmeno ai messaggi una volta fuori”. E ha aggiunto in un paio di commenti sotto: “E mi teneva pure la mano per ore per passarmi la sua energia positiva guardando le stelle di notte…bha. Dovrebbero esserci i video su Mediaset Infinity. Che ridere comunque”.

I fan di Nikita sono già andati contro Gianmaria per queste sue frasi. Arriverà anche la replica della vincitrice del Grande Fratello Vip 7?