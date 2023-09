NEWS

Debora Parigi | 26 Settembre 2023

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Le parole di Stefano De Martino sulle voci di tradimento a Belen Rodriguez

Il gossip che gira intorno alla relazione, finita per l’ennesima volta, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua ad essere protagonista e lo sarà soprattutto nella prima puntata di Belve in onda questa sera su Rai2. L’ex ballerino di Amici, infatti, è uno degli ospiti di Francesca Fagnani e grazie a RaiPlay abbiamo già alcune anticipazioni dell’intervista.

Da alcuni post e gesti, negli scorsi mesi si è pensato che ci fosse stato un tradimento tra Belen e Stefano. In particolare sembrava che la showgirl avesse fatto intendere di “avere le corna”. Quindi per il gossip De Martino potrebbe aver tradito la Rodriguez. Tra l’altro erano uscite anche delle indiscrezioni proprio sul fatto che le sue scappatelle non escono mai allo scoperto.

Francesca Fagnani, quindi, questa sera chiederà proprio a Stefano De Martino se queste voci sulle corna sono vere o se ci è rimasto male. Grazie a un video di anticipazioni pubblicato proprio da RaiPlay, questa è stata la risposta del conduttore:

santo, però credo molto nell’esclusività dei sentimenti. A me non è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna e di avere relazioni parallele, le amanti… Gli uomini per esempio che hanno l’amante non li ho mai capiti. Deve essere una fatica immane”.

“Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo, però credo molto nell’esclusività dei sentimenti. A me non è mai capitato di innamorarmi di un’altra donna e di avere relazioni parallele, le amanti… Gli uomini per esempio che hanno l’amante non li ho mai capiti. Deve essere una fatica immane”.

Nessun tradimento quindi tra Stefano e Belen e quelle uscite nelle scorse settimane sono solo voci. Intanto entrambi hanno delle nuove relazioni. Sicuramente ce l’ha Belen che adesso fa coppia con Elio Lorenzoni. I due hanno anche postato vari scatti di vacanza e d’amore. Stefano, invece, proprio di recente è stato paparazzato con una ragazza che pare essere la nuova fidanzata. Da quello che sappiamo si chiamerebbe Martina, una ragazza di 26 anni estranea al mondo dello spettacolo.