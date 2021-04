1 Lo scherzo a Gianni Sperti

Giornata intensa per Gianni Sperti. Proprio oggi infatti lo storico opinionista di Uomini e Donne spegne 48 candeline, ma questa mattina è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta facendo discutere il web. Come riporta il portale Puglia Press, il ballerino qualche ora fa mentre era in auto per le vie della provincia di Taranto ha apparentemente investito un passante. A quel punto Gianni ha immediatamente prestato soccorso alla presunta vittima, che sarebbe rimasta a lungo priva di sensi. Questo quanto si legge in merito:

“L’ex ballerino di programmi di successo targati Mediaset stamane avrebbe investito un uomo con la propria auto nella provincia di Taranto. Dalle prime testimonianze pare che il noto opinionista, mentre era alla guida della sua automobile, avrebbe investito un passante nei pressi della litoranea salentina di Pulsano. Con lui, pare, ci fossero in macchina altre persone tra cui la sorella Cinzia. Il 48enne dopo l’accaduto si sarebbe fermato e avrebbe prestato i primi soccorsi del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 i quali hanno soccorso il malcapitato che sarebbe rimasto a lungo sull’asfalto privo di sensi”.

La notizia dell’incidente che ha coinvolto Gianni Sperti ha così fatto il giro del web. Poco fa però l’opinionista di Uomini e Donne ha parlato per la prima volta dell’accaduto ed ha così svelato la verità. Si è trattato infatti di uno scherzo organizzato dalla redazione de Le Iene, all’insaputa naturalmente di Gianni, che nel mentre ha creduto di aver investito per davvero un passante!

