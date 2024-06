Gianni Sperti risponde agli attacchi dopo essersi presentato a un evento in elicottero (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Giugno 2024

Dopo le molte critiche che il web ha scritto verso Gianni Sperti dopo il suo arrivo in elicottero a un evento, l’opinionista di Uomini e Donne ha replicato. Ecco cos’ha detto.

Come ben sa chi ha seguito il gossip degli ultimi giorni Gianni Sperti è stato avvistato arrivare in elicottero a un evento a Pozzuoli. Se i messaggi di stima sono stati tanti, alcuni non gli hanno risparmiato delle critiche. Sul web infatti tale atteggiamento è stato molto divisivo e qui di seguito vi riportiamo alcune delle cose che gli sono state dette sotto al post in questione.

Una persona ha fatto notare all’opinionista di Uomini e Donne che il mondo si trova nel bel mezzo di una crisi climatica “senza precedenti“. Poi ha aggiunto: “Spostarsi in elicottero per andare a una festa è davvero delirante. Capisco che è bello essere ricchi e sponsorizzati, lo rispetto, ma ci vuole un po’ di senso nelle cose“. Ovviamente Gianni non ha perso tempo e ha replicato in tono ironico: “Quindi quest’anno in Brasile ci dovevo andare a nuoto?“.

L’utente in questione ha fatto notare che la sua risposta per lei non aveva senso: “Se ogni persona nella tua posizione prendesse l’elicottero per andare alle feste ti rendi conti dello spreco enorme che sarebbe?“. Chi scrive non accetta che venga fatto un paragone tra un mezzo privato e un aereo di linea usato per andare in un altro continente e Gianni Sperti ha ribattuto: “Ho capito il messaggio, andrò agli eventi in bici“.

Un’altra persona ancora ha accusato Gianni di avere un atteggiamento borioso: “Vola basso e rilassati“. Allora l’opinionista di Maria De Filippi ha concluso con un battuta: “Basso no perché avrei sbattuto sugli alberi o le case“. Voi con quale delle due parti vi trovate d’accordo?