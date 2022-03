1 Il post di Gigi D’Alessio

Come ben sappiamo quest’anno tra i concorrenti di Amici 21 c’è LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Fin da suo ingresso all’interno della scuola di Maria De Filippi il giovane cantante partenopeo ha saputo conquistare il cuore del pubblico, tuttavia come era prevedibile non sono mancate le critiche. In molti sul web hanno infatti accusato Luca di essere raccomandato, e di essere troppo simile, per quanto riguarda la parte artistica, a suo padre. Ciò nonostante settimana dopo settimana LDA ha saputo mettere a tacere le malelingue, e a oggi è senza dubbio visto come uno dei candidati alla vittoria del talent show.

In queste ore intanto Luca festeggia il suo 19esimo compleanno, e per l’occasione non sono mancati gli auguri di Gigi D’Alessio. Il cantante ha infatti pubblicato un bellissimo post sui social che ha emozionato e commosso gli utenti. Queste le sue dichiarazioni:

“Ti ho visto nascere, crescere… e ora ti vedo diventare adulto, giorno dopo giorno, percorrendo la strada che hai scelto, con tutte le sfide e le difficoltà che comporta. Hai voluto fare da solo, trovare il tuo spazio nel mondo della musica, e io sono orgoglioso di ciò che stai riuscendo a fare solo con le tue forze. Ti seguo da spettatore silenzioso, e faccio il tifo per te, da sempre e per sempre. Auguri Luca, ti voglio bene”.

Auguri Luca, ti voglio bene❤️ — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) March 27, 2022

Solo qualche settimana fa come se non bastasse proprio Gigi D’Alessio ha parlato apertamente del percorso di suo figlio LDA ad Amici 21, cosa accaduta raramente in questi mesi. Andiamo a vedere le sue dichiarazioni in merito.