1 Parla la compagna di Gigi D’Alessio

Sono ormai diversi mesi che la storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è giunta al capolinea. Come sappiamo infatti i due cantanti dopo un lunghissimo amore si sono separati definitivamente, iniziando nuove relazioni. Mentre Anna si è legata a Livio Cori, Gigi come sappiamo si è innamorato di Denise Esposito, di ben 26 anni più giovane. Come se non bastasse i due aspettano un figlio, e la notizia naturalmente ha fatto il giro del web. Proprio pochi giorni fa la Tatangelo è stata ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha svelato come ha scoperto che D’Alessio sarebbe diventato nuovamente padre. Queste le sue dichiarazioni:

“Lo abbiamo saputo dai giornali. Io sono una mamma no? Il mio dovere è quello di proteggere Andrea. Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre e io voglio solo la sua serenità, di Andrea. Farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui. Proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi e come dicevo prima a volte fermarsi è un modo per tutelare i figli. Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”.

Adesso però a intervenire per la prima volta è la stessa Denise Esposito. La compagna di Gigi D’Alessio sui social ha postato una storia che i più hanno interpretato come una frecciatina ad Anna Tatangelo. Queste le parole di Denise in merito:

“Non curatevi solo del corpo, che poi siete brutti dentro”.

Naturalmente non è detto che le parole della compagna di Gigi D’Alessio siano rivolte ad Anna Tatangelo e al momento si tratta solo ed esclusivamente di speculazioni del web. Nel mentre poche ore fa a parlare per la prima volta è stata anche Silvia, sorella della cantante, che ha svelato il motivo della rottura tra Anna e Gigi. Rivediamo le sue dichiarazioni.