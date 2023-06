NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino mettono a tacere i gossip

Pochi giorni fa si è tenuta la festa per lo Scudetto del Napoli e l’evento, al quale hanno partecipato diversi ospiti, è stato trasmesso in diretta su Rai 2. Tra gli artisti presenti alla serata c’è stato anche Gigi D’Alessio, che si è così esibito per la sua città, conquistando il cuore del pubblico. Tuttavia nelle ore successive un gossip ha travolto non solo il cantante partenopeo, ma anche Stefano De Martino, conduttore della serata. Stando a quanto rivelato da Pipol Tv, era sembrato che tra i due ci fosse stata una presunta lite, e in merito si leggeva:

“Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un’artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti”.

Il gossip naturalmente in breve ha fatto il giro del web, e in questi giorni si è a lungo discusso di quello che sarebbe accaduto. Nelle ultime ore tuttavia a intervenire sono stati proprio Gigi D’Alessio e Stefano De Martino, che per la prima volta hanno rotto il silenzio, mettendo a tacere le indiscrezioni sul loro conto. Il cantante e il conduttore si sono infatti mostrati sui social in videochiamata insieme, mentre cantano proprio un celebre brano di D’Alessio.

Gigi D’Alessio e Stefano De Martino mettono a tacere i gossip sul loro conto pic.twitter.com/VlcbVWORXD — disagiotv (@disagio_tv) June 8, 2023

Pare dunque che non ci sia stato alcuno screzio tra Gigi e Stefano e che i due siano in ottimi rapporti. L’artista partenopeo nel mentre, reduce da 5 serate evento nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito, si prepara alla partenza del suo tour, che girerà l’Italia per tutta l’estate, e non solo.