Gilles Rocca parla del chiarimento con Tommaso Zorzi

2 Gilles Rocca chiarisce con Tommaso Zorzi

Nella puntata de L’Isola dei famosi andata in onda ieri sera è stato ospite in studio Gilles Rocca. L’ex naufrago, dopo l’eliminazione e aver fatto i giorni di quarantena come previsto, è potuto arrivare in trasmissione. E ovviamente ciò che era più atteso era il confronto con Tommaso Zorzi. I due, infatti, non se le erano mandate a dire nell’ultima puntata in cui era presente l’attore. Sono volati proprio stracci.

Ieri, però, gli animi si sono completamente distesi. Gilles, con molta serenità, ha dato la sua versione dei fatti su tutte le varie polemiche sorte nel reality. Ha anche chiesto scusa per certi toni usati, ma la colpa era anche della fame. Questa cosa è stata notata anche da Elettra Lamborghini che ha trovato l’attore decisamente più tranquillo e sereno. Inoltre Rocca ha chiesto scusa anche a Zorzi per l’ultima discussione. E l’opinionista le ha accettate, capendo la situazione.

Insomma i due hanno avuto un chiarimento a tutti gli effetti, anche molto tranquillo. E lo stesso Gilles Rocca oggi ne ha parlato con un post sul suo profilo Instagram.

Quando riesci ad esprimere ciò che pensi e vieni capito è inevitabile che il sorriso torni. Mi ha fatto molto piacere chiarirmi con Tommaso Zorzi e aver avuto un confronto in studio che sicuramente ci ha arricchiti perché non era basato su polemiche sterili ma bensì sulla voglia di comprendersi.

Tutto è bene quel che finisce bene.

Tra l’altro l’attore, una volta tornato a casa si era sfogato duramente per quanto successo. Ecco cosa aveva detto…