1 Lo sfogo di Gilles Rocca

L’ultimo eliminato de L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca, è tornato a farsi sentire con i suoi fan. L’attore romano ha ripreso possesso dei suoi social e ha postato un lungo post di sfogo. L’ex naufrago dell’adventure show ha ammesso di essere un po’ indeciso se pubblicare o meno queste parole, ma ha preferito farlo per sé e per coloro che lo seguono con affetto. Ecco dunque la sua riflessione:

“Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post, se era giusto esprimere il mio pensiero o tacere… poi ho deciso di farlo, ho deciso di provare ad aprirmi ancora una volta come ho fatto sull’isola, senza la paura di essere giudicato, infondo cosa ho fatto di male?!”

Spesso in queste settimane Gilles Rocca è stato giudicato per aver mostrato il suo lato più fragile e attaccato per i suoi modi di fare e rispondere. Così ha deciso di replicare:

“Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce, dove c’è ancora l’ipocrisia di gridare alla ‘violenza’ se osi contraddire una donna solo perché non sei d’accordo con il suo pensiero, perdendo di vista che proprio gridare alla violenza quando violenza non è, è il primo passo verso l’oblio per molte donne che invece la subiscono realmente…

Dove le stesse persone che ti accusano sono quelle che due secondi prima magari hanno insultato un’altra donna solo perché è ingrassata di qualche chilo o ha fatto qualche ritocchino. Io sono fiero di come sono. Posso guardarmi ogni giorno allo specchio ed essere fiero di come sono, di come sono stato cresciuto dalla mia famiglia, di come amo la mia fidanzata, senza vergognarmene, mai. Venivo criticato perché sembravo duro, un uomo tutto d’un pezzo, determinato, rude. Vengo criticato ora invece perché sono stato troppo emotivo, troppo sdolcinato, troppo fragile…”

Gilles Rocca con questo post si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Nel lungo post pubblicato l’attore pare abbia lanciato una frecciatina a qualcuno, oltre a rivelare il suo peso attuale. Continua…