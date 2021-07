1 La smentita di Gilles Rocca

Di recente si sta parlando tanto della vita sentimentale di Gilles Rocca, ex grande protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. L’attore romano per amore ha deciso di tornare a casa, una volta eliminato dal pubblico, e non proseguire il suo cammino in Honduras per tornare dalla sua fidanzata Miriam Galanti.

Proprio il percorso nel reality show ha portato Gilles Rocca a prendere ulteriori consapevolezze e voglia di costruire un grande e importante futuro con ‘il suo amore’, come ama spesso sottolineare lui. Negli ultimi tempi si vocifera, però, che tra Gilles e Miriam le cosa non sembrano andare bene e che addirittura lui l’abbia lasciata per intraprendere una relazione con un’altra donna (una mora da quel che si dice). A quanto pare, però, si tratta di una notizia falsa, che lo stesso Rocca ha smentito fermamente sui social.

Così mentre si trovava in auto per raggiungere Brindisi e prendere parte a un evento, Gilles Rocca ha pensato di intervenire. Questa la replica dell’attore:

«Ma quanto gli piace scrivere le ca****e ai giornali. Giocare sulla vita delle persone, quanto vi piace! Guardate io vi potrei anche querelare per le str****te immense che dite. Non lo faccio perché non ho voglia di perdere tempo tra avvocati e str****te varie. però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di me**a. Siete dei grandissimi pezzi di me**a. Ciao parassiti della società».

Gilles Rocca smentisce i rumor che lo vedrebbero lontano dalla fidanzata Miriam Galanti. #isola pic.twitter.com/VGaX6kMst2 — disagiotv (@disagio_tv) July 30, 2021

Così, in maniera piuttosto piccata, Gilles Rocca ha smentito chi lo vedrebbe lontano dalla sua fidanzata. Miriam sui social ha pubblicato questa storia, che sembra essere una chiara risposta ai chiacchiericci. L’attrice non è entrata nel dettaglio, ma la maggior parte sono convinti sia riferito proprio al gossip: «Per fortuna c’è lei che alleggerisce certi momenti e la cattiveria di certe persone. Io non mi esprimo mai su questo, ma a tutto c’è un limite».

Storia Instagram – Miriam Galanti

Così Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno negato quel che si dice sul loro conto. Sono più innamorati che mai e continuano a essere una coppia. Già qualche settimana fa l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ne aveva parlato a Uno Weekend su Rai 1. Andiamo a leggere le sue parole…