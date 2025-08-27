Il film Maserati: The Brothers nel suo cast vede anche la presenza di Gina La Piana. Ecco che ruolo interpreta nella pellicola diretta da Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino.

Gina La Piana nel cast di Maserati: The Brothers

Roma, 25 agosto 2025 – È con piacere che annunciamo la partecipazione dell’attrice Gina La Piana nel film Maserati: The Brothers, diretto da Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino.

Nel film, Gina interpreta la moglie del personaggio Vincenzo Vaccaro, interpretato da Al Pacino, figura chiave nella storia dei fratelli Maserati e loro primo investitore.

Accanto a loro, il cast di livello internazionale comprende:

• Michele Morrone nel ruolo di Alfieri Maserati

• Salvatore Esposito nel ruolo di Bindo Maserati

• Lorenzo De Moor nel ruolo di Carlo Maserati

• Anthony Hopkins nel ruolo di Luca Antonelli

• Andy García nel ruolo di Mr. Rossini

• Jessica Alba nel ruolo di Sandra

• Maya Talem, Victoria Sophia, Annie Bezikian, Tatiana Luter e Gina La Piana tra i protagonisti del cast (in ruoli non specificati nei materiali ufficiali) ￼.

Le riprese principali del film sono iniziate il 2 dicembre 2024, con una seconda fase svolta a partire da giugno 2025. Le location includono Modena, Bologna e gli storici studi di Cinecittà a Roma.

In esclusiva per la stampa, alleghiamo una foto inedita che ritrae Gina La Pina e Al Pacino sul set, uno scatto emblematico e intimamente legato alla scena condivisa nel film.

Dettagli essenziali

• Titolo del film: Maserati: The Brothers

• Regia: Bobby Moresco

• Produttore: Andrea Iervolino

• Ruoli principali: Al Pacino (Vincenzo Vaccaro), Gina La Pina (moglie di Vincenzo)

• Cast di contorno: Michele Morrone, Salvatore Esposito, Lorenzo De Moor, Anthony Hopkins, Andy García, Jessica Alba, Maya Talem, Victoria Sophia, Annie Bezikian, Tatiana Luter

The Andrea Iervolino Company è la nuova casa di produzione fondata da Andrea Iervolino dopo il distacco da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) nel 2024.

La società si propone di realizzare contenuti cinematografici e televisivi che intrattengano e allo stesso tempo ispirino, raccontando storie che riflettano la complessità e la diversità del mondo moderno.

Tra i progetti in sviluppo figura l’atteso biopic su Donald J. Trump, e su Bruce McLaren sul modello delle precedenti produzioni biografiche come Ferrari, Lamborghini: The Man Behind the Legend e Maserati: The Brothers.

Inoltre TAIC ha anche una etichetta per film di azione AVENTURA con la quale è in produzione con il film “Deep Water “.