Vincenzo Chianese | 4 Dicembre 2022

Ginevra Lamborghini torna a parlare

In queste ore a tornare a parlare è stata Ginevra Lamborghini. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 7 è stata infatti ospite del programma radiofonico Non Succederà Più e nel corso dell’intervista ha menzionato nuovamente Antonino Spinalbese, rivelando se avrà mai una storia con lui. Come sappiamo infatti i fan della coppia, i Gintonic, continuano a sperare che tra i due nasca l’amore. Tuttavia la Lamborghini ha precisato che con l’ex di Belen al momento non ci sarebbero i presupposti per una relazione. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Isa&Chia:

“Una storia con lui fuori dal GF Vip? Penso che lui abbia bisogno di trovare un po’ quello che vuole. Lo vedo confuso il ragazzo. Onestamente no, nel senso non credo che ci siano ad oggi i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Penso che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello Vip. Io sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”.

Ma non solo. Ginevra Lamborghini è anche tornata a parlare del rapporto con sua sorella Elettra, svelando a sorpresa di essersi riavvicinata alla cantante. Ecco le sue parole:

“È un po’ presto per parlarne però abbiamo avuto modo sicuramente dopo la mia uscita di riavvicinarci. Passettino dopo passettino. La cosa bella è che io questo non me l’aspettavo. Anche se ricostruire il rapporto sarà impegnativo per me corrisponde ad aver vinto il reality. È molto importante per la mia famiglia. Noi non abbiamo mai davvero litigato, ci sono state un sacco di incomprensioni ed un periodo lungo di assenza di comunicazione. Lei deve riprendere i rapporti con me e riconoscermi ed io uguale perché negli ultimi due anni l’ho vista più in TV che in casa, per me è veramente tantissimo questa cosa. Piano piano, poco poco… abbiamo un piccolo rapporto, vediamo dove andrà”.