Vincenzo Chianese | 14 Marzo 2023

GF Vip 7

Le parole di Ginevra Lamborghini

Negli ultimi mesi abbiamo discusso a lungo di Ginevra Lamborghini, in particolare per via del suo rapporto con Antonino Spinalbese. Adesso che il Grande Fratello Vip 7 sta volgendo al termine però in molti si chiedono cosa stia accadendo tra i due ex Vipponi, e come si evolverà il loro legame. Mentre attendiamo di capire cosa succederà, in queste ore Ginevra ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni. Nel corso della chiacchierata la Lamborghini ha parlato della sua esperienza all’interno della casa, partendo dal momento in cui ha ricevuto la proposta di entrare a far parte del cast. La cantante per di più ha anche parlato dei momenti più belli e dei momenti più brutti, e in merito, come riporta Isa&Chia, ha affermato:

“Alfonso mi ha chiamato e me l’ha chiesto così, a bruciapelo. Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente solo il GF. Quindi è stato subito un sì convinto, anche se per me era un salto nel vuoto. Il momento più bello? Sicuramente il mio compleanno. Perché mi hanno organizzato una splendida festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo. Il momento invece più brutto? È scontato dire il momento della squalifica ma, più che quello, direi le fasi precedenti in cui non mi sono più sentita capita dai miei compagni. Però ci tengo a sottolineare che sono stati di gran lunga di più i momenti più belli”.

La cantante ha anche parlato del legame con Antonino, definendolo “molto intenso”. Ma non è finita qui. A sorpresa infatti Ginevra Lamborghini si è anche candidata per Sanremo 2024. Solo poche settimane fa l’ex Vippona ha partecipato come sappiamo a Una Voce Per San Marino, con la speranza di poter rappresentare il paese all’Eurovision 2023. Le cose tuttavia non sono andate come previsto, e adesso Ginevra parla della possibilità di prendere parte al Festival della canzone italiana il prossimo anno:

“Ci andrei di corsa! Quel che viene, viene. Sanremo non si discute”.

Che dunque Ginevra Lamborghini il prossimo anno salga sul palco del Festival di Sanremo 2024? Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.