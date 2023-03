NEWS

Nicolò Figini | 14 Marzo 2023

Il presunto flirt tra la D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Era l’agosto del 2022 quando per la prima volta è uscita la notizia secondo la quale Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo si stessero frequentando. Il gossip è scattato nel momento in cui entrambi hanno pubblicato nelle loro Stories di Instagram, quasi allo stesso tempo, la medesima canzone di Ornella Vanoni. Ancora oggi non sappiamo se si sia trattato di una combinazione oppure ci fosse qualcosa dietro.

L’attore di Mare Fuori e la ballerina di Amici, infatti, non hanno mai commentato queste voci di corridoio. All’epoca si pensava che Elena avesse solo ottenuto una parte nella fortunata fiction e questo avrebbe spiegato la vicinanza tra i due. Tuttavia non è stato così e i rumor sono proseguiti.

Poche settimane fa, invece, si è diffusa una nuova indiscrezione, ovvero quella secondo la quale Massimiliano Caiazzo e la D’Amario avrebbero messo un punto alla loro frequentazione. I dubbi sono sorti a causa di alcune Stories della ballerina, le quali contenevano delle frasi ambigue: “Oggi è il 14/02/2023. S. Valentino. Se senti le farfalle nello stomaco è la fame” o ancora “È qui con suo marito?’ chiese convinta che fossi la moglie di uno dei relatori-scienziati. ‘Sono io mio marito’ risposi“.

Forse, però, la loro presunta relazione sta continuando e gli indizi sono due. Il primo lo possiamo vedere nella foto qui sotto. Il modo in cui Massimiliano ha commentato la frase della D’Amario fa ben sperare tutti i fan. L’altro, invece, riguarda una segnalazione arrivata a Daianira Marzano.

La risposta di Massimiliano Caiazzo alla D’Amario

In questo caso, infatti, una follower ha scritto di aver la certezza che i due si stiano ancora vedendo: “Ciao Deia, sono un’amica del cugino di Caiazzo. Ti confermo che sono fidanzatissimi”. Ovviamente questa frase è da prendere con le pinze, in quanto non abbiamo la certezza. Seguiteci per non perdervi tante altre news.