Vincenzo Chianese | 5 Febbraio 2023

La performance di Ginevra Lamborghini

Negli ultimi mesi si è parlato a lungo di Ginevra Lamborghini. Dopo la breve permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 infatti l’ex Vippona ha fatto spesso discutere per via del suo rapporto con Antonino Spinalbese, che ha attirato l’attenzione del web. Nel mentre la sorella di Elettra in queste ultime settimane ha deciso di concentrarsi a pieno sulla sua carriera e solo qualche giorno fa è arrivata una notizia che non è affatto passata inosservata. Ginevra infatti ha deciso di partecipare a Una Voce Per San Marino, la kermesse musicale dalla quale verrà eletto il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023. A prendere parte alla manifestazione, come se non bastasse, ci sarebbe anche la stessa Elettra e le due sorelle dunque si scontreranno l’una contro l’altra.

In queste ore così sui social sta girando il video della performance di Ginevra Lamborghini a Una Voce Per San Marino. Per l’occasione l’ex Vippona ha presentato il brano Tu Non Mi Vuoi, e in merito al suo pezzo ha affermato:

“Tu Non Mi Vuoi è nata in una giornata uggiosa. E sono contenta perché sono quelle cose un po’ magiche che vengono fuori senza troppa volontà e ho pensato, secondo me è il pezzo giusto per proporsi all’Eurovision, quindi, vediamo”.

E quando la prenderanno alla letterapic.twitter.com/jzuzY4jiZH — Procrastinante (@poIizia_postale) February 4, 2023

Gli utenti intanto in queste ore stanno commentando la performance di Ginevra Lamborghini a Una Voce Per San Marino, e il web sembrerebbe essere diviso. Mentre in molti stanno sostenendo e supportando la sorella di Elettra, tanti altri hanno trovato la sua esibizione deludente. Ma cosa accadrà dunque? L’ex Vippona riuscirà ad accedere alla finale della kermesse? Non resta che attendere per scoprirlo.