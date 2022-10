1 Ginevra Lamborghini fa chiarezza su Antonino

Non solo la presunta reazione avuta da Elettra dopo la sua squalifica, Ginevra Lamborghini è tornata a parlare anche di Antonino Spinalbese. Ad introdurre il discorso la giornalista Azzurra Della Penna. La giornalista incuriosita ha chiesto chi è per lei l’ex compagno d’avventura e se è vero il gossip che avrebbe messo in crisi il suo fidanzamento.

Ginevra Lamborghini ha fatto sapere che in realtà le cose starebbero diversamente, spiegando che non è Antonino Spinalbese il motivo di questa crisi con il ragazzo che sta conoscendo e sul rapporto con l’imprenditore ha fatto alcune precisazioni. L’ex vippona ha raccontato di avere un legame unico con lui e lo considera il primo concorrente della Casa con il quale ha instaurato un certo tipo di empatia fin da subito. Ha riconosciuto in lui un bel ragazzo, ma ha scoperto come hanno tanto in comune.

“(…) Abbiamo alcune dinamiche familiari e dei valori simili. Io e lui ci siamo trovati bene da subito e così siamo diventati amici. C’è da dire che la parola amicizia in sole due settimane la metto un po’ tra virgolette, visto il poco tempo trascorso. Lo considero, però, un mio compagno di giorni con la stessa ironia. Facevamo le 5 del mattino a chiacchierare. Nel nostro rapporto non vi è alcuna malizia”.

Durante la chiacchierata Ginevra Lamborghini ha dichiarato come inizialmente era convinta che Antonino Spinalbese fosse il classico belloccio che se la tira, ma di esserne rimasta stupita. E per quanto riguarda il loro rapporto ha precisato ulteriormente che non ci sarebbe alcuna malizia come tanti credono. L’attenzione si è spostata poi anche sul fidanzato attuale dell’ex concorrente del GF Vip con una smentita iniziale:

“No, Antonino non c’entra niente con la crisi col mio fidanzato”. Così Ginevra Lamborghini ha svelato di aver conosciuto questo ragazzo prima del suo ingresso nella Casa, un ragazzo con uno stile di vita differente dal suo. Lei arrivava da una storia molto lunga, ma ha comunque voluto concedergli una possibilità: “Purtroppo prima del GF ci siamo vissuti poco e dopo sono emerse le prime problematiche. Ma questo è accaduto perché ci conosciamo poco. Non so se questa crisi porterà ad una rottura definitiva o ad altro”. Dunque si sta prendendo del tempo per capire.

Le domande su Antonino Spinalbese, però, non sono finite qui. Ecco cosa pensa della vicinanza di Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà al gieffino…