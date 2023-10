Ginevra Lamborghini imita Miley Cyrus, ma Malgioglio non apprezza

NEWS

Debora Parigi | 14 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Ginevra Lamborghini come Miley Cyrus nella quarta puntata di Tale e quale

Continuano le interpretazioni di grandi icone pop della musica italiana e internazione per Ginevra Lamborghini a Tale e quale show 2023. L’ex gieffina si è data molto da fare nelle prime tre puntate imitando artiste per niente semplici. E anche in questa quarta puntata si è dovuta mettere molto in gioco con un’altra pop-star davvero particolare e non semplice. Ecco com’è andata.

Ginevra Lamborghini ha infatti dovuto vestire i panni di Miley Cyrus, cantante amatissima dal pubblico che ha raggiunto altissimi livelli nella musica pop internazionale. Tolti i panni della protagonista di Hanna Montana, la Cyrus ha cambiato completamente stile. Ed ecco che in questa occasione Ginevra interpreterà Miley col brano Flowers direttamente dal videoclip ufficiale. Ecco un estratto della sua esibizione a Tale e quale:

"I can buy myself flowers" 💐 Ginevra Lamborghini interpreta Miley Cyrus a #taleequaleshow pic.twitter.com/gN2pNF1YTm — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 13, 2023

Come detto, non era semplice trasformarsi in Miley Cyrus, ma Ginevra si è impegnata davvero tanto e Loretta Goggi gliel’ha riconosciuto. Ha fatto notare soprattutto la particolarità della voce, un po’ roca, che la Cyrus ha adesso dopo un’operazione alle corde vocali. Non era semplice e lei ha fatto un bel lavoro. Ci ha avuto un po’ di più da ridire è stato come sempre Cristiano Malgioglio. Il giudice ha messo a confronto la concorrente con l’originale: “Lei ha una voce piena, provocante, aggressiva… Ma te sei anni luce lontana dall’originale”. Voi invece che ne pensate?

