Malgioglio punge ancora Ginevra Lamborghini: “Un disastro, imita tua sorella Elettra”

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

L’esibizione di Ginevra Lamborghini come Dua Lipa a Tale e quale

Sempre grandi performance per Ginevra Lamborghini a Tale e quale show 2023. Dopo aver imitato Annalisa nella prima puntata e Angelina Mango nella seconda, questa volta è il turno di un’artista internazionale davvero apprezzata in tutto il mondo e cioè Dua Lipa.

Le assegnazioni all’ex gieffina non sono facilissime e sono sempre voci molto particolari e per niente semplici. Ma soprattutto artiste che si muovono molto sul palco. E sappiamo che non è facile cantare e contemporaneamente ballare. E così in questa terza puntata canterà la hit “Love Again” dell’amatissima Dua Lipa direttamente dal videoclip ufficiale del 2020. Ecco qui sotto un estratto della sua esibizione:

“You got me in love again”💘 Puntata dopo puntata ci innamoriamo anche noi di Ginevra Lamborghini! #taleequaleshow pic.twitter.com/foR0L06KII — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023

Vediamo quindi qual è l’opinione dei giudici. Il primo a iniziare il commento è stato Cristiano Malgioglio che ha detto subito: “Chi sono questi disgraziati di autori che ti hanno assegnato questo compito così difficile?”. E poi è tornato a pungere Ginevra Lamborghini sul punto debole, cioè la sorella Elettra. “Potresti imitare tua sorella Elettra, qualcosa di più facile”, ha detto. Conti ha subito cercato di passare oltre. Loretta Goggi, invece, ha fatto notare il grande lavoro fatto da Ginevra Lamborghini considerando una la voce di Dua Lipa. E le ha anche consigliato di trovare tranquillità e staccarsi dal paragone con la sorella e vivere entrambi serenamente.

Potete rivedere questa esibizione e tutta la puntata sul sito di RaiPlay.