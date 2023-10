“Bentornato papino” il dolce disegno di Leone a Fedez ci scioglie il cuore

NEWS

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Fedez

Tornato a casa, Fedez ha trovato un disgno fatto da Leone

Da alcuni giorni le condizioni di salute di Fedez stavano facendo preoccupare poiché era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale a causa di due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna. Quanto accaduto è stata una conseguenza (rara ma che può succedere) dell’operazione al pancreas subita più di un anno fa. Tra l’altro alcuni giorni fa era stato nuovamente operato per una nuova emorragia e quindi i medici avevano rimandato le dimissioni e il ritorno a casa.

Oggi il rapper è finalmente uscito dall’ospedale accompagnato dalla moglie Chiara Ferragni che in questi giorni è sempre stata accanto a lui. Proprio all’uscita dell’ospedale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti: “Mi fermo pochi minuti. Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo tema, perché senza i donatori io oggi non sarei qui. Sto bene, devo ancora riprendermi un pochino. Ho bisogno di riposo ma sto bene”. E poi ha aggiunto: “Volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni ed è stata veramente una grande”.

Una volta tornato a casa, Fedez ha ovviamente trovato i suoi figli, Leone e Vittoria, ad attenderlo e a ricoprirlo d’amore. A tal proposito il primogenito gli ha fatto un regalo, un disegno. Si tratta di loro due (Fedez e il figlio) insieme. E ci ha scritto: “Bentornato papino”. Lui ha postato commosso questo disegno nelle storie del suo profilo Instagram e ha scritto “Ti voglio bene 3000”.

La frase del cantante è una semi-citazione dell’ultimo capitolo dei film della saga Marvel Avengers, in cui abbiamo Iron Man con la figlia che gli dice “Ti amo 3000”.

Auguriamo a Fedez di riprendersi presto e guarire totalmente.