Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip 7 c’è stata un’accesa lite tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà. Dopo la diretta così la sorella di Elettra si è sfogata e ha raccontato di guadagnare uno stipendio normale, al punto da non potersi nemmeno permettere la Lamborghini, ereditata qualche anno fa. Queste le sue dichiarazioni:

“Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro. Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa?”.