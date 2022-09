Giaele: “Noi donne cambiamo borsa come cambiamo uomini”, Ginevra sbotta (VIDEO)

Il paragone di Giaele fa sbottare Ginevra Lamborghini

Nella diretta di stasera del GF Vip è stato affrontato l’argomento del matrimonio di Giaele De Donà. In settimana, infatti, molti vipponi hanno avuto da ridire su questa relazione, non concependo il fatto che questa storia sia aperta. Ginevra Lamborghini, specialmente, ha messo in dubbio l’amore che ha nei confronti del marito, dicendo che probabilmente è più interessata al portafoglio di lui. Questo ha fatto molto arrabbiare la giovane che non vuole che si metta in dubbio l’amore che c’è tra lei e il marito Bradford Beck.

In Casa è quindi ripartita la discussione, soprattutto tra lei e Ginevra. La Lamborghini, infatti, non crede assolutamente a questa relazione. Addirittura secondo lei è tutto falso. Ma Alfonso Signorini ha mostrato le prove. Per la cronaca, Ginevra continua a non crederci e che pensa che sia tutto finto.

Ma il vero degenero nella Casa più spiata dì’Italia è arrivato quando il conduttore ha riferito le parole che Giaele ha detto durante il suo provino per il GF. La vippona ha infatti dichiarato: “Ma come fa una donna a mettere sempre la stessa borsetta? Come noi donne cambiamo la borsetta, così cambiamo anche gli uomini”. Ed è in questo momento che Ginevra Lamborghini ha sbottato iniziando ad urlare: “È uno schiaffo agli italiani! Vergognati! Vai a fare beneficenza! Sei una vergogna!”.

Che imbarazzo questi 13 secondi sembra Beppe Grillo nei suoi anni migliori pic.twitter.com/RgM3K4bQKn — matildebrandimyheart (@lontanissimo_) September 29, 2022

Potete vedere il video completo di quanto successo QUI.

Anche dopo che Signorini ha staccato il collegamento, in Casa la discussione è continuata. Ginevra ha continuato a dire che Giaele è una vergogna. E quest’ultima si è anche messa a piangere.

