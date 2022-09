Quando Ginevra Lamborghini fece una sorpresa alla sorella Elettra al Grande Fratello spagnolo (VIDEO)

Ginevra Lamborghini ed Elettra si abbracciano al GF spagnolo

Oggi Ginevra Lamborghini è una concorrente del Grande Fratello Vip 7, fa la cantante e non ha più rapporti con la sorella Elettra. Il motivo del loro distacco non lo sappiamo, Ginevra ne ha parlato un po’ nei primi giorni dentro la casa, ma è arrivata una diffida da parte di Elettra.

Ma prima tra loro non era così, si volevano bene, erano in ottimi rapporti e si facevano anche sorprese reciproche in TV. Sì esatto, le due sorelle si sono mostrare molto unite nel 2017 quando Elettra era una delle concorrenti del Grande Hermano, cioè il Grande Fratello spagnolo.

In quella occasione Elettra Lamborghini si trovò come coinquilina Aida Nizar e per poco, a causa sua, non fu squalificata dal reality. In tanti ricorderanno l’iconica lite di Tonino, padre delle Lamborghini, con la madre di Aida. Ma oltre a questo ci sono stati anche momenti di commozione e sorprese.

Proprio durante una puntata del Grande Hermano Elettra ricevette la sorpresa della sorella Ginevra Lamborghini e della madre. Fuori dalla casa ci fu un lungo abbraccio tra la cantante e la madre e la sorella. In quell’occasione vediamo una Ginevra molto diversa da quella di oggi: capelli corti e quasi del tutto sconosciuta. Ecco il video di quel momento:

Ma io non sapevo che Ginevra fosse andata al GHVIP per fare la sorpresa ad Elettra sto male#gfvip pic.twitter.com/Wiz7u5iI91 — Francy🦋 (@cmqgiuls) September 23, 2022

Sono passati 5 anni da questo abbraccio e molto è cambiato tra loro ormai. Sapremo mai il motivo di questo totale distacco?

Novella 2000 © riproduzione riservata.