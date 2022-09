Scoppia una lite furiosa tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: “Ti vergogni di me” (VIDEO)

Urla e litigi tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino

Un forte litigio oggi pomeriggio ha smosso la casa del GF Vip 7 e ad essere coinvolti sono stati Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. I due avevano già discusso la notte tra giovedì e venerdì dopo la diretta del GF Vip 7. Ma oggi sono volate parole grosse e sono stati decisamente alzati i toni. Già prima lei aveva detto di essere convinta che lui fosse innamorato di lei.

Tutto è partito da Luca che è andato da Elenoire per chiarirsi dopo quanto successo. In pratica lei lo aveva accusato di averla presa in giro, cioè di averci provato con lei e poi essersi tirato indietro. Lui ha sempre detto che scherzava con lei, ma di non averle mai fatto credere che ci potesse essere qualcosa. E ha sempre anche ribadito di essere innamoratissimo della sua fidanzata Soraia.

Come detto, oggi al GF Vip 7 l’argomento è tornato a galla quando l’ex tronista ha cercato di chiarire la questione. Elenoire, infatti, non ne ha voluto sapere e lo ha accusato ancora di più di averci provato e di essersi poi ritirato per vergogna. Lui ha negato assolutamente questo e le ha ribadito che è stata lei ad aver travisato certi gesti. Da qui è partito il grande litigio con i toni della voce che si sono alzati e sono volate parole grosse.

Dopo questo forte litigio, ognuno è andato per la sua strada. Elenoire Ferruzzi è andata a sfogarsi con altri inquilini della casa. Alcuni di loro le hanno dato ragione, altri invece hanno cercato di farle capire il punto di vista di Luca Salatino. Potete vedere il video completo di quanto successo sul sito del Grande Fratello.

