NEWS

Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2024

Oggi Giorgia festeggia il suo 53esimo compleanno e per l’occasione non sono tardati ad arrivare gli auguri social di Emanuel Lo.

Il post di Emanuel Lo per Giorgia

Sono anni ormai che Giorgia è una delle artiste italiane più amate e apprezzate dal grande pubblico. Col passare del tempo la cantante ha rilasciato diversi brani che hanno contribuito a fare la storia della musica italiana e che ancora ora ci fanno emozionare. Nel mentre proprio oggi, come di certo i fan sapranno, è una giornata importante e speciale per la Todrani, che festeggia il suo compleanno. L’artista romana compie infatti 53 anni e in queste ore in molti si sono uniti per farle gli auguri. Poco fa come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha emozionato il web.

In occasione del compleanno di Giorgia infatti sono arrivati i dolci auguri di Emanuel Lo, compagno di vita della cantante. Come è noto i due sono uniti da più di 20 anni e ancora oggi sono una delle coppie più belle e stabili del mondo dello spettacolo. Dal loro amore è nato anche un figlio, Samuel, che poche settimane fa ha compiuto 14 anni. Oggi così Lo, per festeggiare il 53esimo compleanno della Todrani, ha postato una vecchia foto della sua compagna, aggiungendo la seguente dedica:

“Qui dentro tutti i sentimenti. Sala prove 2003, ancora non eravamo insieme e non ho resistito al: ‘posso scattarti una foto?’. Auguri Giorgia mia”.

Il post di auguri di Emanuel Lo per Giorgia ovviamente ha emozionato il web e ha così fatto il giro dei social. Naturalmente anche noi di Novella2000.it ci uniamo al prof di Amici di Maria De Filippi e facciamo i nostri più sinceri auguri di buon compleanno alla Todrani, che è una delle voci più belle della musica italiana.