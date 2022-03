Chi sono Giorgia Rosati e Antonio Quarta di Matrimonio a prima vista 8

Per Matrimonio a prima vista 8 una delle coppie è formata da Giorgia Rosati e Antonio Quarta. Conosciamoli meglio e vediamo il loro percorso nel programma.

Chi sono Giorgia Rosati e Antonio Quarta

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 8 è formata da Giorgia Rosati e Antonio Quarta. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Giorgia ha 29 anni, viene da Rieti e nella vita lavora come tecnico della perfusione cardiocircolatoria. È una ragazza esuberante, dalla grande energia e molto motivata, ma in passato si è lasciata troppo spesso abbattere da uomini “dominanti”. Per lei l’amore è libertà, rispetto e fiducia. Purtroppo negli uomini che ha avuto in passato queste caratteristiche un po’ scarseggiavano. Ha sempre messo questi uomini davanti a sé e spesso li metteva anche davanti a chi realmente le voleva bene. Queste brutte esperienze l’hanno fatta anche arrivare a perdere le speranze di una vita da favola in stile principessa e principe sul cavallo bianco. Nonostante tutto questo, però, sente che in realtà il principe azzurro esiste, bisogna solo un po’ cercarlo.

Antonio ha 29 anni e viene da Castelli di Lecce, un piccolo paesino di 2000 abitanti, e lui adora proprio il rapporto che si crea tra concittadini di comunità così piccole. Il suo lavoro è quello di rappresentante farmaceutico, ma è anche istruttore di equitazione. Per lui questa disciplina non è solo uno sport, ma anche un aiuto per la vita. È un ragazzo che non si lascia abbattere dalle difficoltà e dai problemi.

Ma vediamo il loro percorso nel programma…

Giorgia e Antonio a Matrimonio a prima vista 8

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il programma va in onda tutti i mercoledì alle 21.20 su Real Time a partire dal 16 febbraio. Può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche questa volta ha selezionato tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 8 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Giorgia Rosati e Antonio Quarta. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità del 91%. A questo risultato sono arrivati mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Il percorso nel programma

Giorgia Rosati e Antonio Quarta sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 8 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

1^ e 2^ puntata: dopo aver avveetito i propri famigliari e amici, Giorgia e Antonio hanno scelto gli abiti e sono arrivati alla location delle nozze. Il primo incontro all’altare per entrambi non è stato né positivo né negativo, in pratica si aspettavano qualcosa di diverso. Comunque i loro caratteri molto divertenti e spigliati hanno permesso loro di sciogliersi subito.

3^ puntata: durante le nozze i due si sono conosciuti meglio e hanno instaurato una bella amicizia. Hanno poi scoperto la loro destanzione per la luna di miele e cioè le Dolomiti. Molto felici, sono partiti per questa vacanza.

4^ puntata: il sentimento non è ancora uscito e per questa friendzone i due hanno avuto anche una discussione. Antonio non si è arreso e ha continuato ad andare avanti.

5^ puntata: Antonio e Giorgia hanno visto le altre coppie in una reunion che ha visto uomini e donne divisi. Poi hanno iniziato la convivenza.

