Chi sono Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti di Matrimonio a prima vista 8

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 8 è formata da Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Cristina ha 30 anni, vive nella provincia di Brescia, attualmente è disoccupata, ma è un’aspirante personal trainer. Si definisce una persona solare, ride sempre, anche nelle situazioni meno opportune. È anche sensibile, ma un po’ egoista perché certe volte mette prima se stessa rispetto agli altri, questo è un aspetto che vorrebbe assolutamente cambiare. È una ragazza un po’ particolare e contorta, sempre nel suo mondo. Purtroppo i suoi genitori sono morti e sappiamo che il padre si è suicidato.Quindi nella vita ha dovuto cercare di cavrsela da sola e tutto quello che le è successo l’ha resa la persona che è. La sua famiglia sono le sue amiche e il suo cagnolino. Si ritiene felice, ma sente che qualcosa le manca. In amore ha spesso avuto relazioni superficiali e con ragazzi anche più giovani di lei. Ma è una ragazza forte che può essere pronta ad una relazione più matura.

Mattia ha 34 anni, viene da Bernareggio, in provincia di Monza-Brianza, e lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di commercio di gas. È un uomo consapevole, ma anche molto complesso. Ha una grande voglia di innamorarsi. Sta bene da solo e quindi non ha paura di stare così. Non ha grandi hobby, ma crede che la sua più grande passione sia vivere la sua vita. A tal propopsito, vive la vita come se fosse un videogioco, cioè metti la monetina e inizi la partita che è quella e basta. Quindi si può decidere di fare la partita tranquilla, senza grandi emozioni, andare sul sicuro cercando di arrivare alla fine. Oppure c’è chi si gioca il tutto per tutto. Lui, invece, spera di essere più equilibrato e cerca di avere un po’ tutto.

Cristina e Mattia a Matrimonio a prima vista 8

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il programma va in onda tutti i mercoledì alle 21.20 su Real Time a partire dal 16 febbraio. Può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche questa volta ha selezionato tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 8 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità dell’84%. A questo risultato sono arrivati mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Il percorso nel programma

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 8 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

1^ e 2^ puntata: Cristina e Mattia hanno avvertito le persone care per l'imminente matrimonio e successivamente hanno scelto gli abiti. Arrivati alla location delle nozze, il giorno dopo si sono incontrati all'altare e per lei è stato tutto tragico. Non le è piaciuto lo sposo, pensando che fosse molto più grande, mentre lui è rimasto contento. Conoscendosi, poi, tutto è cambiato e si è creata una bella sintonia;

3^ puntata: i due sposi hanno scoperto la meta del loro viaggio di nozze e cioè la costiera amalfitana. Il giorno seguenti sono quindi partiti e hanno iniziato a conoscersi meglio. Il loro feeling è diventato una bella chimica dimostrata dal desiderio del contatto fisico e della vicinanza;

4^ puntata: il convolgimento tra Mattia e Cristina si è fatto sempre più intenso e alla fine è scattato il bacio. Successivamente, però, lei ha confessato a lui di dover partire per una settimana in crociera con un'amica;

5^ puntata: i due sono andati alla reunion con le altre coppie che ha visto uomini e donne divisi. Poi hanno iniziato la convivenza senza scegliere un posto fisso, ma facendo un po' da lei e un po' da lui.

