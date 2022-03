Chi sono Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara di Matrimonio a prima vista 8

Per Matrimonio a prima vista 8 una delle coppie è formata da Giorgia e Gianluca Ferrara. Conosciamoli meglio e vediamo il loro percorso nel programma.

Chi sono Giorgia e Gianluca Ferrara

Una delle coppie di Matrimonio a prima vista 8 è formata da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. Scopriamo meglio chi sono questi due ragazzi in base alle informazioni su età, lavoro, provenienza e passioni.

Giorgia ha 27 anni e viene da Mondovì, in provincia di Cuneo. È laureata in Giurisprudenza, convinta di voler diventare avvocato, ma poi ha abbandonato il praticantato e oggi lavora come impiegata. La sua storia famigliare le ha lasciato molto strascichi, ma lei è determinata ad uscirne. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva 4 o 5 anni e lei è andata a vivere con il padre, il quale viveva con i genitori. Quindi in realtà è stata soprattutto cresciuta dai nonni paterni. Il rapporto col padre è sempre stato molto altalenante. È cresciuta molto inquadrata perché pensava che se fosse stata così, avrebbe fatto contenti il padre e i nonni. Quindi è cresciuta cercando di fare il meno male possibile agli altri, solo che in questo modo si è fatta male per sé. Quindi nel giro di un anno ha totalmente preso in mano la sua vita e ha iniziato a fare quello che voleva e che la rendeva felice. Per il futuro spera di avere la famiglia che non ha mai avuto.

Gianluca ha 30 anni, viene da Torino e il suo soprannome è Geppy che deriva da Geppetto. Il motivo? Nella vita lavora come falegname. Si definisce anacronistico, che non fa parte di questo tempo. A lui, infatti, piacciono tutte le cose vecchie, si rivede un po’ nella vita di prima, lontano dalla tecnologia. Vive da solo con un pesce e gli comprerà una compagna nel momento in cui la troverà lui stesso. Ha varie ambizioni che sono il crescere a livello lavorativo, ma anche creare una famiglia. Per il futuro vuole una vita tranquilla, felice, senza pensare a troppe problematiche.

Ma vediamo il loro percorso nel programma…

Giorgia e Gianluca a Matrimonio a prima vista 8

Siamo ad una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Il programma va in onda tutti i mercoledì alle 21.20 su Real Time a partire dal 16 febbraio. Può essere anche seguito in streaming su Discovery Plus.

Il team di esperti anche questa volta ha selezionato tre coppie e sono queste:

Per Matrimonio a prima vista 8 tra le coppie partecipanti c’è quella formata da Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara. I due sono stati scelti dagli esperti con un’affinità del 76%. A questo risultato sono arrivati mettendo insieme le loro affinità sulla base di intimità fisica e psichica, stile comunicativo e contesto di appartenenza.

Il percorso nel programma

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara sono stati scelti a Matrimonio a prima vista 8 dopo una lunga selezione di single e sono stati abbinati secono le affinità che hanno a seguito di tutti i test a cui hanno partecipato.

1^ e 2^ puntata: dopo aver avvertito parenti e amici e aver scelto gli abiti, Giorgia e Gianluca hanno raggiuntoil luogo delle nozze. Il primo incontro non è stato positivo, ma sicuramente lei ha avuto meno commenti negativi. Ma l’atteggiamento a volte troppo scherzoso di lui ha creato una sorta di muro e un primo piccolo litigio;

dopo aver avvertito parenti e amici e aver scelto gli abiti, e hanno raggiuntoil luogo delle nozze. Il primo incontro non è stato positivo, ma sicuramente lei ha avuto meno commenti negativi. Ma l’atteggiamento a volte troppo scherzoso di lui ha creato una sorta di muro e un primo piccolo litigio; 3^ puntata: Giorgia e Gianluca sono partiti per il viaggio di nozze, direzione Tropea. Dopo un inizio negativo, lui ha deciso di cambiare atteggiamento ed essere meno provocatorio. Questo ha permesso a lei di aprirsi, ma è stato un inizio fatto di alti e bassi;

sono partiti per il viaggio di nozze, direzione Tropea. Dopo un inizio negativo, lui ha deciso di cambiare atteggiamento ed essere meno provocatorio. Questo ha permesso a lei di aprirsi, ma è stato un inizio fatto di alti e bassi; 4^ puntata: il cambio di atteggiamento di Gianluca ha portato Giorgia ad aprirsi molto, ma c’è sempre il problema che lei non fa il primo passo;

il cambio di atteggiamento di Gianluca ha portato Giorgia ad aprirsi molto, ma c’è sempre il problema che lei non fa il primo passo; 5^ puntata: dalla reunion con le altre coppie si è scoperto che tra loro c’è stata intimità. Successivamente c’è stato l’inizio della convivenza a casa di lui, ma la partenza è stata un po’ lenta.

