In occasione dell’ospitata a Che Tempo Che Fa, Giorgia con ironia ci ha regalato un’imitazione molto divertente e tutta da ridere di Ornella Vanoni.

L’imitazione di Giorgia

C’era grande attesa ieri per l’ospitata di Giorgia a Che Tempo Che Fa. La cantante è stata protagonista di un’intervista molto divertente con Fazio, dove ha replicato con ironia anche alle critiche sferrate da Mogol recentemente. Ma non solo. Mentre raccontava alcuni aneddoti della sua carriera, la cantante ha citato anche Ornella Vanoni, regalandoci poi una divertente imitazione.

Tutto è partito da un racconto, che ha poi portato Giorgia a replicare fedelmente la timbrica vocale dell’amatissima collega:

“Lo sai che abbiamo fatto un concerto insieme io e lei, diretto dal maestro Beppe Vessicchio. Non so se l’ho già detto. Ci alternavamo, ognuna cantava le sue cose, poi abbiamo fatto anche qualcosa insieme. A un certo punto ho cantato una canzone di Aretha Franklin che ha una grande estensione vocale e spingevo. Finisco, applauso. Lei era seduta lì e fa: ‘Ma perché urli sempre? Non c’è bisogno di urlare così'”.

Nel pronunciare la frase detta da Ornella Vanoni, Giorgia ha emulato la voce della cantante, regalandoci una perfetta imitazione, che ha fatto ridere l’intero studio e il pubblico a casa.

"Lo sai che io e Ornella abbiamo fatto un concerto insieme?"



@Giorgia sull'aneddoto con @OrnellaVanoni #CTCF pic.twitter.com/mWtC6wPd19 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 23, 2025

Giorgia ha poi spiegato di amare Ornella Vanoni e per questo si è permessa di fare una piccola parodia. “Lei è stupenda e aveva anche un po’ ragione, anche perché quella canzone era…. Però lei è unica con quel suo modo e la sua ironia. Io non credo che sarò così lucida. Ma è unica. La sua generazione è fatta da artisti e artiste potenti”, ha detto la cantante per poi lasciarsi andare ad altre battute.

Momento divertentissimo che sul web è diventato virale in queste ore.