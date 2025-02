Maria Monsè e sua figlia Perla Maria si scagliano ancora contro le Non è la Rai e spunta il like di Eleonora Cecere

Non è un mistero che tra Maria Monsè, Perla Maria e le Non è la Rai non corre buon sangue. In queste ore dunque madre e figlia si sono nuovamente scagliate contro Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo e al post spunta il like di Eleonora Cecere.

Il post di Maria Monsè e Perla Maria

Chi ha seguito attentamente il Grande Fratello quest’anno sa bene che all’interno della casa ci sono stati diversi dissapori tra Maria Monsè, Perla Maria e le Non è la Rai. Col passare delle settimane infatti madre e figlia si sono più voltate scontrare duramente con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo e anche dopo la loro eliminazione sono rientrate in casa in più di un’occasione per avere un faccia a faccia con le ex protagoniste del celebre programma di Gianni Boncompagni. Nelle ultime ore, come se non bastasse, è accaduto dell’altro che ha riacceso le tensioni. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Come abbiamo visto, solo di recente sia Ilaria Galassi che Pamela Petrarolo hanno deciso di ritirarsi, per problemi personali, dal Grande Fratello. In questi giorni dunque le due sono tornate alle loro vite di sempre, mettendo la parola fine a questo importante capitolo.

Sui social intanto Maria Monsè e Perla Maria si sono nuovamente scagliate contro le Non è la Rai e con un post pubblicato poche ore fa madre e figlia hanno affermato: “Noi che pensiamo che domani andremo in studio al Grande Fratello e incontreremo le due false delle Non è la Rai. Dopo averle sbugiardate con chirurgo, assicurazioni e messaggi non ci possono più vedere. Ce ne saranno di belle”. A non passare inosservato però è stato il like di Eleonora Cecere, che come è noto ha condiviso l’esperienza al GF con Ilaria e Pamela.

A quel punto i più hanno iniziato a parlare di presunti screzi tra le ex protagoniste delle Non è la Rai. Attualmente però le dirette interessate non sono ancora intervenute per commentare l’accaduto e non è chiaro dunque cosa stia succedendo in realtà.