Secondo le recenti indiscrezioni The Couple, il programma di Ilary Blasi, pare stia puntando a un duo di TikToker molto famoso sul web. Ecco di chi si tratterebbe.

The Couple, il duo di TikTok nel mirino

Non sentirete la mancanza del Grande Fratello (che terminerà a fine marzo), perché il prossimo 7 aprile su Canale 5 arriva The Couple, che sembrerebbe essere lo spin off del GF (già noto in Spagna). Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi e l’attesa tra il pubblico è davvero tanta.

TV Blog in questi giorni ha lanciato tre nomi tra i possibili concorrenti, sostenendo he Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha de Grenet sarebbero tra i personaggi che vedremo presto in onda a The Couple. Ma a quanto pare potrebbero non essere i soli. Stando a un’indiscrezione pare che gli autori abbiano contattato anche una coppia molto apprezzata sul web, che di recente ha avuto modo di presenziare a Sanremo e intervistare i Big della musica italiana.

Nell’ultima puntata del podcast Tavolo parcheggio, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato hanno rivelato di aver ricevuto una telefonata per partecipare a un reality show a coppie, che sarà in onda in prima serata. A riguardo Nicole ha dato qualche piccolo dettaglio sulla trasmissione:

“C’è nell’aria un progetto. Siamo stati contattati dalla tv per fare un nuovo reality che andrà presto in prima serata. Si partecipa a coppie e ci avrebbero chiamato per partecipare in squadra. Tra l’altro è un reality dove ci sono anche delle prove fisiche. Loro ci hanno chiamato, poi vedremo cosa dire“.

Senza mai nominare direttamente The Couple, anche Gianmarco Zagato ha spiegato che, al momento, non sanno ancora se accetteranno: “A noi ce l’hanno chiesto. Un nuovo reality tra l’altro, mai visto. Sì, però non è detto che lo faremo. La chiamata c’è stata“.

Salvo colpi di scena dovrebbe quindi trattarsi di The Couple e il web spera che il duo possa accettare la proposta fatta dagli autori. Questo perché tanti amanti del podcast credono che come coppia possano funzionare all’interno di un reality televisivo e dunque regalarci tanti momenti divertenti.

Non ci resta dunque che attendere di scoprire se Gianmarco Zagato e Nicole Pallado saranno o no tra i concorrenti scelti per The Couple!