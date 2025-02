Ieri Giorgia è stata ospite a Che Tempo Che Fa e ha risposto alle critiche di Mogol con una serie di frecciatine ironiche.

Giorgia risponde a Mogol

Nei giorni scorsi, come vedremo, Mogol ha riservato qualche critica a Giorgia. A distanza di tempo da quelle dichiarazioni la cantante è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa e ha commentato in maniera ironica la vicenda.

Il famoso autore su Rai Radio Uno ha dichiarato infatti che Giorgia canta come 30 anni fa. Per questo con la complicità di Fabio Fazio ha pensato bene di dire la sua.

Nella trasmissione in onda su NOVE, l’interprete de La cura per me si è esibita e dopo una performance da brividi, il presentatore ha lanciato una stoccata: “Sai perché applaudono tutti così tanto? Perché tu hai la stessa voce di 30 anni fa, uguale! Di 40 anni fa, di 50“.

Giorgia dalla sua non ha potuto fare a meno di commentare: “Ma magari! Dove si firma perché la voce resti la stessa dopo 30 anni?“.

Questa frase è ricorrente nel bel mezzo dell’intervista. Giorgia infatti ha più volte risposto simpaticamente ai complimenti di Fabio Fazio dichiarando: “Dici che canto in un modo pazzesco? Grazie, come 30 anni fa“.

– "Sai perché applaudono così? Perché hai la stessa voce di 30 anni fa"

– "Ma magari. Dove si firma?"

Le parole di Mogol sulla cantante

Come detto nei giorni scorsi Mogol nel programma radiofonico Un giorno da pecora si è espresso su Giorgia, rivolgendole delle critiche. Parole, le sue, che hanno sollevato una lunga polemica. Tanto che diversi artisti e volti noti sono intervenuti in difesa della cantante.

Mogol in quell’occasione ha dichiarato che offrirebbe volentieri un corso gratuito nella sua scuola a Giorgia: “Ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce”.

Per quanto la reputi bellissima la sua voce, crede che la usi come si faceva in passato e per essere credibile dovrebbe cambiare. In seguito ha affermato di non aver seguito Sanremo, ha dichiarato che la canzone di Cristicchi ha un bel testo ma di non avere ascoltato la canzone di Olly, che ha poi vinto. Infine ha poi aggiunto:

“Credo che delle canzoni di livello sia l’unico modo per aumentare il livello culturale. È insomma importante che le canzoni abbiano un valore. In passato invece ho saputo che in passato si è toccato la vetta perché due uomini si sono baciati oppure uno ha distrutto i fiori. Ecco noi non dobbiamo fare queste cose per aumentare l’ascolto, l’ascolto deve salire per il valore delle canzoni”.

Adesso a distanza di una settimana, come detto, Giorgia ha deciso di rispondere in maniera ironica e con il sorriso.