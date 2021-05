1 Il commento di Giorgia Lucini

La nuova linea di costumi targata Tezenis di cui Giulia De Lellis è testimonial da ormai diverso tempo, ha conquistato perfino Giorgia Lucini. Chi l’avrebbe mai detto dopo i dissapori del passato? Come ben ricorderanno gli amanti di Uomini e Donne e del gossip in generale, le due condividono lo stesso ex: Andrea Damante.

Nel corso di questi anni Giorgia Lucini non si è mai risparmiata nei confronti di Giulia De Lellis (nel periodo in cui quest’ultima stava insieme a Damante) e ogni tanto non sono mancate frecciatine a distanza. È successo, infatti, che in passato la Lucini abbia definito Giulia e Andrea “molto simili e interessati a farsi vedere insieme, oltre che in TV”. A seguire poi, sempre Giorgia si era sfogata, a suo tempo, sottolineando come alcuni sui social copiassero le sue foto.

I fan dei Damellis avevano capito che il riferimento era riservato ai loro beniamini e per questo hanno chiesto spiegazioni a Giorgia Lucini, costretta poi ad intervenire e spiegare che in realtà vi era stato un fraintendimento. Tra l’altro sempre lei aveva speso poi belle parole per Andrea dicendo che è un bravo ragazzo e che è felice se lui lo è.

Con il trascorrere degli anni le cose tra Giorgia Lucini e Giulia De Lellis sembrano essere cambiate. Tanto che nella giornata odierna la fidanzata di Carlo Gussalli Beretta ha pubblicato un post che ha portato l’ex tronista a commentare con un “Brava Giulietta” accompagnato da applausi e un cuore rosso.

Questo il commento lasciato da Giorgia Lucini sotto al post di Giulia De Lellis. Al momento quest’ultima non ha ancora risposto o lasciato dei like, ma il tutto potrebbe verificarsi nelle prossime ore. Quel che sembra certo, però, è che le due ex di Andrea Damante hanno ritrovato, anche se in modo implicito, la pace. Tra l’altro sbirciando nei loro profili abbiamo notato anche che le due si seguono regolarmente e questo è un altro segnale importante, che dimostra come entrambe siano andate oltre quelle che sono state le incomprensioni passate.

I segui su Instagram tra Giorgia Lucini e Giulia De Lellis

Insomma tutto è bene quel che finisce bene. Ma oggi come sono cambiate le vite di Giorgia Lucini, Giulia De Lellis e Andrea Damante? Facciamo un piccolo recap…