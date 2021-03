Tra le showgirl più amata dal pubblico c’è Giorgia Palmas. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei, dall’età, all’altezza, alla carriera, al fidanzato, a dove poterla seguire su Instagram.

Chi è Giorgia Palmas

Nome e Cognome: Giorgia Palmas

Data di nascita: 5 marzo 1982

Luogo di Nascita: Cagliari

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 70 centimetri

Peso: 55 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: modella e influencer

Fidanzato: Giorgia è fidanzata con Filippo Magnini

Figli: Giorgia ha due figlie, Sofia e Mia

Tatuaggi: Giorgia ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, uno di essi dedicato alla figlia Sofia

Profilo Instagram:

Giorgia Palmas età, altezza e biografia

Cosa conosciamo della biografia della showgirl? Giorgia Palmas nasce a Cagliari il 5 marzo 1982, sotto il segno dei Pesci.

L’età della showgirl, dunque, è di 37 anni, e la sua altezza è pari a 170 cm, mentre il peso corrisponde a 55 kg.

Vita privata

Della sua vita privata sappiamo che per lungo tempo ha avuto una relazione col calciatore Davide Bombardini, col quale nel 2008 ha avuto una figlia, Sofia. Tuttavia, pochi anni dopo la storia si è interrotta, e Giorgia ha trovato un nuovo fidanzato: Vittorio Brumotti.

La relazione col campione di bike trial è durata dal 2012 al 2017, quando a seguito di divergenze, i due hanno scelto di prendere strade diverse.

Dopo un periodo da single, Giorgia Palmas ha nuovamente ritrovato l’amore e un nuovo fidanzato: il nuotatore Filippo Magnini. Attualmente la coppia è ancora insieme, e il loro amore sembrerebbe essere più che solido. I due si sarebbero dovuti sposare, ma a causa della pandemia le nozze sono state rimandate. Intanto però hanno potuto festeggiare la nascita della loro figlia, Mia.

Carriera

La carriera di Giorgia Palmas inizia nel 2000, quando si classifica al secondo posto nel concorso di Miss Mondo 2000 a Londra, ottenendo il titolo di Miss Queen Europe 2000. L’anno successivo la showgirl debutta in tv, nel programma 125 milioni di caz..te, condotto da Adriano Celentano, per poi far parte del cast di Buona Domenica. Tuttavia la sua carriera prende una svolta quando nel 2003 diventa la nuova Velina di Striscia La Notizia, dove ci rimane fino a giugno del 2004.

In seguito Giorgia Palmas diventa valletta de I Raccomandati, per poi partecipare alla fiction Carabinieri. Successivamente la showgirl conduce lo speciale estivo del programma musicale CD:Live, insieme ad Alvin. Nell’estate 2007 conduce RTL, al fianco di Alessandro Cattelan. Da quel momento Giorgia decide di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo, per dedicarsi alla maternità.

La carriera della Palmas riprende nel 2011 quando partecipa all’ottava edizione de L’Isola dei Famosi, vincendo il reality. In seguito assume le redini del programma Paperissima Sprint, per poi apparire nel film natalizio Vacanze di Natale a Cortina. Nell’estate 2015, invece, conduce diversi festival musicali, per poi partecipare come giudice a Italian Pro Surfer, talent show sul mondo del surf condotto dalle Donatella su Italia 1.

Nel 2017 conduce il talk show sul calcio Il processo di Biscardi, affiancata dall’ex collega velina Elena Barolo. Dal 2018, invece, la carriera di Giorgia Palmas prende una svolta quando passa a Milan Tv, dove conduce Matchday.

Nell’aprile 2019, inoltre, partecipa alla quarta puntata di Ciao Darwin 8, dove diventa il capitano della squadra delle Giuliette, scontandosi contro le Messaline.

Dove seguire Giorgia Palmas: Instagram e social

È possibile seguire Giorgia Palmas tramite il suo profilo ufficiale Instagram.

La showgirl condivide con i fan momenti della sua vita privata, col suo fidanzato e la sua famiglia, e della sua carriera.

Non mancano anche immagini di shooting fotografici e immagini che la ritraggono nella sua terra d’origine.

Novella 2000 © riproduzione riservata.