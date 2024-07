Nuove critiche contro Giorgia Soleri. L’influencer ha domandato ai follower un aiuto per cercare una casa per le vacanze. Ma questo è bastato per scatenare una polemica. Cosa è successo.

Critiche contro Giorgia Soleri

Se Francesca Michielin si è arrabbiata con alcuni hater per i pregiudizi verso Taylor Swift, c’è chi come Giorgia Soleri è stata invece sovrastata di critiche. Come mai? Tutto è cominciato da una storia postata su Instagram, dove ha fatto una richiesta particolare:

“Io e una mia amica stiamo cercando un alloggio per tornare a Stromboli con i nostri canetti al seguito”. Successivamente nel messaggio di Giorgia Soleri ci sono una serie di dettagli per quel che riguarda le date. Poi la domanda se qualcuno tra i suoi follower conosce chi magari affitta un casa o stanza, con altri ulteriori precisazioni.

Giorgia Soleri ha ringraziato in anticipo chi l’avrebbe aiutata, invitando poi a far girare il messaggio. Lei stessa ci ha tenuto a fare una doverosa precisazione: non si tratta di adv o simili, ma semplicemente un voler cercare una casa per le vacanze e niente più.

Questo però è bastato per scatenare una polemica sui social da parte di diversi utenti, come potete vedere qui a seguire. C’è chi ha scritto che avrebbe potuto evitare di fare delle richieste simili, specie se poi Giorgia Soleri ha spiegato che non si tratta di adv, gifted ecc. Insomma per una parte del web avrebbe potuto tranquillamente fare tutto da sola e consultare lei magari dei siti appositi per cercare quello di cui aveva bisogno.

Alcune delle critiche a Giorgia Soleri

Altri invece hanno preso le difese di Giorgia, facendo notare che in fin dei conti la sua richiesta sarebbe stata del tutto innocua e non sicuramente con dei secondi fini. È pur vero che in svariate occasioni diversi volti noti del web hanno magari chiesto supporto ai propri utenti e consigli di genere simile a quello della Soleri, ma non si è sollevato tutto questo polverone.

Insomma una storia Instagram che voleva essere “innocente” da parte di Giorgia Soleri, ha suscitato delle nuove critiche! Vedremo se l’influencer deciderà di intervenire.