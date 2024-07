Su Instagram Giulia Stabile ha scritto un toccante messaggio in cui ha voluto dire addio alla sua insegnante di danza, Flaminia Buccellato, morta nelle scorse ore. Un messaggio quello della ballerina di Amici che ha commosso il web.

Morta l’insegnante di danza di Giulia Stabile

È una giornata particolarmente difficile per il mondo della danza e per Giulia Stabile, in questo caso. La ballerina di Amici ha detto addio sui social alla sua insegnante di danza (e direttrice dell’Accademia Balletto Roma), venuta a mancare.

Con un post su Instagram Giulia Stabile ha rivolto parole di profondo affetto per la docente, che ha definito come una delle persone più importanti della sua vita, alla quale sarà sempre riconoscente. Flaminia Buccellato conosceva Giulia da quando aveva appena 3 anni e ha sempre creduto nel suo talento.

Qui ha elencato tutte le volte che la sua prof l’ha sempre incoraggiata a ballare. È così che Giulia Stabile ha voluto introdurre il suo messaggio per la sua insegnante morta nelle scorse ore.

Tante e diverse tra loro le foto che Giulia Stabile ha condiviso nel post, accompagnando il tutto con la lunghissima lettera di addio. «Voglio che tutti si ricordino di lei, la mia direttora, ho iniziato a chiamarla così finché non ha iniziato anche lei a presentarsi dicendo che era “la direttora”, si era anche autonominata (ovviamente) la mia seconda mamma è stata la prima persona a credere in me, colei che mi ha resa la ballerina e persona che sono oggi».

Giulia Stabile ha confidato che anche lei come una mamma fotografava sempre i momenti che rivedevano insieme ed era molto fiera di lei. Ha ricordato poi i tanti frammenti di vita condivisi, dalle cene alle telefonate e qualche sgridata:

«Ad oggi se mi guardo indietro vedo quanta strada ho fatto proprio grazie a tutto quello che lei mi ha dato, ha sempre, ma davvero sempre creduto in me fin da subito, e ci ha sempre tenuto tantissimo a ricordarmi com’ero prima di oggi e quanti progressi ho fatto».

Se Giulia Stabile guarda al futuro, invece, ha detto che la porterà sempre con sé. In qualsiasi contesto e su tutti i palchi possibili, come la immaginava spesso la sua insegnante. Le due si conoscevano da ben 19 anni e lei le è sempre stata accanto e le ha dato tanti insegnamenti, dalla disciplina alla determinazione, fino a non mollare mai. Si è detta fiera anche di essere cresciuta accanto a una docente come lei.

Infine Giulia Stabile ha poi concluso il suo messaggio: «(…) Voglio che Flaminia Buccellato venga ricordata per sempre per tutto quello fatto per me e per tutti i ragazzi passati per quella scuola che abbiamo chiamato “casa”», ha concluso.

A darne l’annuncio la scuola di danza e da lì, per l’appunto sono stati tantissimi i messaggi arrivati per ricordare l’insegnate. E Giulia Stabile è stata tra le prime persone a farlo. Novella2000.it si unisce ai messaggi di cordoglio per la scomparsa di Flaminia Buccellato e manda un abbraccio alle persone a lei care.