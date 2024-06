Giornalista critica Giorgia Soleri, che s’infuria: “Sarò lerciona ma quanta povertà d’animo, persona piccola”

Social

Andrea Sanna | 23 Giugno 2024

Giorgia Soleri

Sui social una giornalista ha criticato delle vecchie dichiarazioni social di Giorgia Soleri. Quest’ultima come una furia ha deciso di replicare per le rime: “Sarò lerciona ma quanta povertà d’animo, persona piccola”

Giorgia Soleri sbotta contro una giornalista

A febbraio scorso Giorgia Soleri ha aperto il box delle domande e ha risposto alle curiosità dei suoi follower. In quel frangente l’influencer ha confidato che le è stato diagnosticato il disturbo ADHD e ha rivelato uno dei motivi che ha portato alla fine della storia con Damiano David.

Giorgia Soleri aveva ammesso di essere molto disordinata, a livello spaventosi e patologici. E ha parlato di “disordine pervasivo e invalidante”, che aveva causato traumi e litigi in famiglia e una delle cause della fine della sua relazione. Dalla sua l’attivista ha spiegato e giustificato questa problematica.

Adesso a distanza di tempo la giornalista Grazia Sambruna ne ha ripreso le dichiarazioni e su Twitter ha commentato, sottolineando come abbia fatto “passare l’essere lerciona per una malattia invisibile”. La Sambruna ha precisato però che non prende in giro il disturbo in sé, ci mancherebbe, ma a detta sua: “Campa lamentando disturbi vari ed eventuali. Ma senza nulla togliere al disturbo, sto solo dicendo che questa sta al decimo oramai. E personalmente è dal quinto che mi dà come l’impressione di: marciarci una minima. Poco poco eh“.

Poco dopo Giorgia Soleri ha scoperto il tweet e non è stata di certo a guardare. Infastidita ha dichiarato che in quanto giornalista colei che la critica avrebbe dovuto informarsi anziché “invalidare pubblicamente la diagnosi”, si legge tra le storie di Instagram. Rivolgendosi poi alla Sambruna ha detto:

“Cara Sambruna, io sarò una lerciona, ma tanta povertà d’animo, d’empatia, tanta miseria, l’ho vista raramente in questo percorso di diagnosi e sensibilizzazione. Incredibile, si sta scoprendo che queste malattie e disturbi possono essere collegati. Ma no, siamo noi con patologie a essere false perché “le abbiamo tutte noi” (come se ci facesse piacere, capito?)“.

Lei oramai *COSÌ* disperata da attaccarsi a un mio tweet notturno ripreso dalla prestigiosa pagina Fb “Ridi e Condividi” per una roba di cui si era lamentata a febbraio scorso (e che non si era filatə nessunə) 😢



Povera stella, mi spiace 💔



*ma grazie per l’attenzione 💅✨ pic.twitter.com/aopwIUgRhx — GraceSomehow (@LaSambruna) June 23, 2024

Al contempo la giornalista ha ribattuto sostenendo come Giorgia Soleri si sia attaccata al nulla e che secondo il suo parere: “Trovo che questa ragazza non sia credibile. Questa è la mia umile opinione su di lei. Anzi, sul suo personaggio social. Lei campa e guadagna da anni lamentando malattie invisibili. Lo ha fatto diventare un lavoro. Magari potrebbe essere l’ora di trovare un lavoro vero“.

Non è bastato questo a placare i nervi e la rabbia di Giorgia Soleri. Infastidita su Instagram ha ribattuto dichiarando che la giornalista avrebbe giudicato e invalidato il suo dolore pubblicamente: “Ma la disperata sono io”.

(…) E ancora Giorgia Soleri ha aggiunto come non abbia alcuna necessità di dimostrare di essere davvero malata: “Questo rende lei una persona piccola. I famosi soldi della malata. Immagino abbiano sbagliato IBAN perché qua non è arrivato niente. Per fortuna però campo (e pago visite, terapie, farmaci e tutto ciò che purtroppo non è riconosciuto dal SSN e dallo Stato) grazie al mio lavoro, che mi permette il privilegio di potermi curare“.

Il battibecco è proseguito a distanza è proseguito e il web si è diviso sulla faccenda, anche se molti sostenitori di Giorgia Soleri sono arrivati in sua difesa.