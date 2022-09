1 Le critiche a Giorgia Soleri

Spesso presa di mira da alcuni utenti, Giorgia Soleri è tornata ancora a far parlare di sé. Dopo la sua recente apparizione sul red carpet al Festival del Cinema di Venezia, si è aperta una voragine enorme intorno all’influencer. Motivo? In passato disse di non amare tanto il cinema, poiché il linguaggio cinematografico la annoia. Dichiarazioni vecchie, che sono tornate di moda quando è stata vista posare davanti ai fotografi a uno degli eventi più importanti del nostro Paese. Un atteggiamento giudicato dai più “incoerente”.

Sebbene lei si sia difesa e abbia tentato di spiegarsi, a poco è servito. Questo perché Giorgia Soleri si è trovata al centro di un altro vortice mediatico: le dure critiche nei confronti delle sue poesie. Il web non si è risparmiato e ha ampiamente attaccato l’attivista su più fronti. Dopo qualche giorno, Giorgia si è sfogata su Twitter in risposta alla polemica che è emersa:

“Oh comunque incredibile. Quando un uomo parla di come sc**a nessuno lo critica dicendo ‘Hihihi ma non lo volevo sapere, cringeeee’. Che strano. Testi che personalmente trovo meravigliosi di Damiano David dei Maneskin“, ha scritto senza mezzi termini.

A queste parole Damiano David ha risposto: “Ti amo di più quando ti avveleni”. Giorgia Soleri ha replicato: “Grazie amo. Best antidoto contro il veleno. Ti amo anche io”.

