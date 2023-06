NEWS

Nicolò Figini | 26 Giugno 2023

Il racconto di Morgan

Questo pomeriggio su YouTube è stato pubblicato un video di Muschio Selvaggio con Morgan. Fedez, infatti, ha intervista nel suo podcast il celebre cantante e hanno toccato diversi argomenti. Si è partito dalla sua infanzia e dei suoi genitori. Da ragazzino ha perso il padre in maniera tragica.

Entrambi lo hanno sempre supportato perché condividevano la sua passione per la musica e la sua creatività. Il primo contratto lo ha ottenuto a 15 anni, poco dopo la morte del papà e aveva il problema di dover mantenere la sua famiglia. Federico ha quindi ha domandato come ha affrontato la situazione. Questa la risposta

“Mio padre si è tolto la vita tagliandosi le vene in un modo veramente elegante. Lui, che era una persona elegantissima… Non so come abbia fatto a fare una cosa del genere. Lui ha preso una lametta, è partito dal polso e ha seguito, come se facesse n disegno, tutto il braccio arrivando fino al collo.

Poi l’ha rifatto su un’altra vena. Non contento di questo ha preso l’altro braccio, con il sangue che grondava e ha fatto la stessa cosa sull’altro. Si è disegnato le vene e poi si è lasciato cadere. Io non me lo sarei mai aspettato perché non era un poeta”.

Fedez è rimasto sorpreso dal fatto che Morgan riesca a dare al fatto una connotazione artistica. Il cantante ha affermato di non aver potuto reagire in altro modo. Con la morte del papà a 15 anni ha dovuto affrontare la vita in modo diverso e ha dovuto sopperire a una mancanza davvero importante: “Allora metti in dubbio tutto“.

Questo il tragico racconto dell'artista. Voi eravate a conoscenza di questa storia?