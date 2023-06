NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Parla Gian Maria Sainato

In queste ore a fare delle rivelazioni inedite su Paolo Noise e Marco Mazzoli è stato Gian Maria Sainato. Come sappiamo tra i tre naufraghi de L’Isola dei Famosi non c’è mai stato molto feeling, e spesso tra loro ci sono state diverse discussioni. Anche nel corso della finale, il vincitore del reality ha fatto una battuta sul modello che non è piaciuta ai più e che ha scatenato l’ira dello stesso Gian Maria. Adesso Sainato, nel corso di una lunga intervista per Vanity Fair Italia, ha rivelato i presunti insulti che avrebbe ricevuto da Paolo e Marco in Honduras, e in merito ha affermato:

Da subito Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno iniziato a prendermi in giro. Erano nervosi perché volevano uscire, e si sfogavano con me. Facevano battutine sulla mia sessualità. Loro si giustificavano dicendo che di battutine del genere le facevano da sempre ma io, avendo vissuto l’omofobia ai tempi della scuola, l’ho presa male: quelle battute hanno riaperto delle ferite mai guarite. Mi chiamavano ”femminiello”, sfottevano il fatto che fossi bisessuale, mi dicevano che quasi sicuramente preferivo gli uomini. Erano parole che hanno risvegliato tanti dolori, ed è per questo che un giorno, quando eravamo in acqua, ho chiesto a Marco e Paolo di smetterla. Ho detto loro di scherzare su di me, ma non sul mio orientamento sessuale.

Ma non è finita qui. Successivamente Gian Maria Sainato ha anche rivelato cosa sarebbe accaduto durante e dopo il confronto con Paolo Noise e Marco Mazzoli. Queste le sue dichiarazioni:

“Loro all’inizio mi hanno abbracciato per chiedermi scusa ma poi, temendo che questo li facesse uscire male in trasmissione essendoci state le telecamere a filmare il nostro confronto, hanno cambiato atteggiamento. Marco dice ora che io volevo farlo sembrare omofobo, ma io non invento le cose: ci sono le registrazioni che parlano da sé. Ho pianto dopo quella conversazione con lui. […] Perché non ne ho parlato in diretta? Avevano ammesso di aver scherzato e mi avevano chiesto scusa. Non volevo che passassero per omofobi, anche perché sono convinto che non lo siano. Mi avevano promesso che non lo avrebbero rifatto e io ho creduto alle loro parole ma purtroppo non è stato così, visto che qualche settimana dopo la storia si è ripetuta”.

Infine Gian Maria Sainato ha rivelato di aspettarsi delle scuse da Marzo Mazzoli, per via di quanto accaduto durante la finale, e in merito ha aggiunto:

“Mi aspetto delle scuse sincere. Se una persona si sente offesa e umiliata dalla sua comicità penso che sia sacrosanto dire stop. Se arrivassero lo perdonerei, non è bello portare rancore nella vita. Senza contare che, se si scusasse, sarebbe un atto di consapevolezza oltre che un giusto messaggio per il mese del pride”.