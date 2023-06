NEWS

Debora Parigi | 8 Giugno 2023

Fine della storia tra Giorgia Soleri e Damiano David e lei smette di seguirlo

È di poco fa la notizia della fine della storia tra Damiano David e Giorgia Soleri. Prima è apparso sui social un video del cantante dei Maneskin mentre in un locale famoso stava baciando una ragazza che non era la sua fidanzata. Si tratterebbe di Martina Taglienti, una giovanissima modella amica della band Maneskin. La ragazza lavora in collaborazione con la Elite Modeling Agency Network, la quale ha sede a Londra, Milano e Parigi. Poco dopo lo stesso Damiano ha annunciato la fine della relazione con Giorgia. Ha infatti scritto:

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. lo e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento. Damiano”.

Nessun tradimento quindi, dato che i due non stavano più insieme, ma mancava l’annuncio. Solo che forse Giorgia Soleri non ha preso benissimo il video spuntato online, magari proprio perché la fine della loro lunga relazione è di pochi giorni. Fatto sta che, come dice anche il titolo del film “Se mi lasci ti cancello”, l’influencer e attivista ha fatto una mossa social che fanno in tanti. Ha cioè tolto il “segui” a Damiano su Instagram.

Per ora Giorgia non ha rilasciato dichiarazioni riguarda la fine della storia con il cantante dei Maneskin. La sua unica azione pubblica è stata questa che vi abbiamo appena detto. Magari si sta prendendo del tempo per metabolizzare e dire con molta calma come si sente e cosa è successo.