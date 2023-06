Chi è Martina Taglienti: tutto sulla modella che ha baciato Damiano David

NEWS

Nicolò Figini | 8 Giugno 2023

Tutto su Martina Taglienti

In queste ore abbiamo saputo che Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati da qualche giorno e il cantante è stato beccato a baciare una nuova ragazza in discoteca. Questa (nonostante non ci siano ancora conferme ufficiali) sarebbe Martina Taglienti, una giovanissima modella amica della band Maneskin.

Martina è nata il 22 gennaio 2001, la sua età di conseguenza è di 22 anni. Non abbiamo molte informazioni circa la sua vita privata. Cercando sul web, infatti, non troviamo dettagli in merito ai suoi genitori. Non siamo a conoscenza di chi siano la madre, il padre o se abbia fratelli o sorelle.

Per quanto riguarda la sua carriera, Martina Taglienti lavora in collaborazione con la Elite Modeling Agency Network, la quale ha sede a Londra, Milano e Parigi. Sul suo profilo Instagram, infatti, possiamo vedere vari servizi fotografici. Sul social, inoltre, non mancano immagini che la ritraggono mentre si rilassa al mare. Qui scopriamo anche la sua passione per i cavalli e veniamo a sapere che, almeno fino al 2020, aveva un fidanzato, Duccio.

Ma com’è legata ai Maneskin e Damiano David? Martina è tra i migliori amici di Victoria De Angelis e Thomas Raggi, come riporta anche il sito Vogue. Tra gli ultimi post pubblicati dalla modella, per esempio, ne vediamo uno che contiene una serie di immagini scattate a Ibiza.

Non ci resta che aspettare di scoprire che cosa dirà in merito a questo bacio che si sarebbe scambiata con il leader dei Maneskin. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.