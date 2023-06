Giorgia Soleri torna a prendere i mezzi pubblici dopo anni e condivide l’emozione con i fan

NEWS

Debora Parigi | 21 Giugno 2023

Giorgia Soleri

Il post di Giorgia Soleri dopo essere salita di nuovo su un mezzo pubblico

Al centro del gossip all’inizio di giugno per la fine della sua storia con Damiano David, cantante dei Maneskin, Giorgia Soleri ha detto pubblicamente quello che doveva dire sulla conclusione di questa relazione ed è andata avanti con la sua vita. Ecco quindi che la vediamo spesso occupato con il lavoro e con le sue battaglie da attivista.

Quello che però oggi Giorgia ha pubblicato riguarda un’altra cosa che è legata alla sua condizione fisica e di salute. Come sappiamo, l’influencer è affetta da endometriosi, fibromialgia, neuropatia del pudendo e adenomiosi. Queste condizioni le hanno impedito per anni di fare azioni che per chiunque potrebbero essere normali o scontate. Tra queste c’è anche quella di poter prendere i mezzi pubblici.

Adesso, però, qualcosa forse è cambiato nella sua salute e così è tornata su un mezzo pubblico e lo ha fatto sapere ai suoi follower. Postando nelle storie del suo profilo Instagram una foto di lei seduta su quello che sembra un autobus, ha scritto alcune righe raccontato la sua felicità nel poter tornare a fare questa azione a lungo evitata. Ha infatti scritto: “Comunque in questi giorni, dopo anni probabilmente, ho ricominciato a prendere i mezzi pubblici perché finalmente sto meglio (per il caldo? Per il mix di farmaci azzeccato? Perché il cielo o chi per lui ha deciso di darmi un po’ di tregua? Non lo so e ho paura a chiedermelo) e sono felicissima perché LI AMO!”.

Giorgia Soleri ha poi aggiunto: “Ci sarebbe anche da parlare del privilegio di poter scegliere come muoversi e quando, ma è un discorso che abbiamo affrontato altre volte quindi per oggi niente pippone”.