Gli Oscar diventano piccanti! John Cena si presenta nud0 sul palco (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 11 Marzo 2024

Oscar 2024

Durante la notte degli Oscar può succedere davvero di tutto! È il caso di John Cena che per annunciare il premio come miglior costume, si è presentato sul palco completamente nudo! Il video è diventato virale sul web.

John Cena nudo sul palco degli Oscar

È una delle notti più attese dell’anno: la notte degli Oscar 2024, dove sono state consegnate le famose statuette d’oro. Nel corso della serata c’è stato spazio anche per John Cena, che si è presentato completamente nudo! L’attore ed ex wrestler era coperto semplicemente da una busta, che conteneva all’interno il nome del vincitore del premio come miglior costume.

john cena introducing 'best costume design' NAKED at the oscars 😭 pic.twitter.com/DVCSFDlnto — 2000s (@PopCulture2000s) March 11, 2024

Il fatto che John Cena si sia presentato completamente nudo sul palco, non è del tutto nuovo alla cerimonia, dato che nella storia degli Oscar ben 50 anni fa è successo lo stesso con l’insegnante Robert Opel. Era il 1974 e quella dell’attore è stata una vera e propria citazione. In quell’occasione Robert Opel l’aveva fatto come segno di protesta, mentre David Niven presentava gli attori candidati al premio. Opel voleva semplicemente che si arrivasse alla fine del conflitto in Vietnam (conclusosi poi nell’aprile del 1975).

L’arrivo di John Cena nudo sul palco ha visto l’ingresso di Jimmy Kimmel e tra i due c’è stata una gag nel momento in cui il primo avrebbe dovuto annunciare le nomination come miglior costume. Durante l’RVM dei tecnici sono corsi sul palco per coprire l’ex wrestler con una tenda! Lo stesso Jimmy Kimmel l’ha aiutato per sistemare l’abito creato sul momento e la cerimonia è proseguita.

Hope no one captured something unusual 😔 pic.twitter.com/vuR2zbN3d0 — _Abby (@PrinceChid81681) March 11, 2024

Ah! Per chi volesse saperlo, a titolo informativo, il premio è andato a Holly Waddington per Povere creature di Yorgos Lanthimos. La gag di John Cena nudo sul palco degli Oscar ha attirato l’attenzione della sala, ma anche della stampa e dei social, invasi dal video in questione.