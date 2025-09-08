Un progetto cinematografico che racconta con intensità, rispetto e passione la vita, lo stile e l’eredità di uno dei più grandi stilisti italiani, celebrando il suo talento, la sua visione e l’impatto culturale

Andrea Iervolino annuncia la produzione

Con una scelta di sobrietà e delicatezza rara nel mondo dello spettacolo, il produttore Andrea Iervolino ha annunciato ufficialmente la produzione del film “ARMANI – The King of Fashion”, solo dopo i funerali di Giorgio Armani. Non un gesto improvvisato, ma un atto ponderato che nasce dal rispetto verso un uomo che ha incarnato, come pochi altri, l’essenza dell’eleganza italiana.

Il progetto era partito già a partire da marzo-aprile 2025, quando Iervolino e il suo team avevano iniziato a lavorare alla sceneggiatura e alla struttura narrativa del film. L’annuncio, pur previsto inizialmente per giugno, era stato sospeso per una scelta etica precisa: non speculare sulla malattia dello stilista. Nemmeno subito dopo la sua scomparsa il produttore ha voluto rendere pubblica la notizia, attendendo che il Paese e il mondo potessero compiere il proprio ultimo saluto collettivo.

“Già dalla scorsa primavera avevamo iniziato a scrivere la sceneggiatura di questo film, convinti che la vita e l’eredità di Giorgio Armani meritassero un racconto ampio e profondo”.

Non abbiamo mai pensato di annunciare il progetto durante la sua malattia, per non turbarlo. Ci sembrava giusto e doveroso non farlo in quel momento, così come la scelta di non annunciare subito dopo la sua scomparsa.

Ho scelto di farlo soltanto ora, dopo i funerali, perché volevo che prima venisse celebrato l’uomo, il maestro, l’icona. Questo film nasce come atto d’amore verso una personalità che ha reso grande l’Italia nel mondo, un omaggio che resterà per sempre come tributo autentico alla sua memoria.

La forza e l’influenza di Giorgio Armani

La scomparsa di Giorgio Armani ha mostrato ancora una volta la potenza universale del suo nome. In questi giorni di lutto, giornali, televisioni e media internazionali hanno dedicato prime pagine, speciali e tributi al “Re della Moda”, confermando come il suo marchio sia molto più di una griffe: un simbolo culturale e identitario che appartiene al mondo intero.

“Armani non è stato soltanto lo stilista che ha rivoluzionato la moda: è stato un poeta dei tessuti, un architetto delle forme, un uomo che ha saputo raccontare la bellezza italiana con semplicità e rigore”.

La sua grandezza non è soltanto nei red carpet o nelle passerelle, ma nei valori che ha trasmesso: disciplina, visione, eleganza senza tempo.

Il film come tributo alla vita e allo stile

Con questo film vogliamo restituire al mondo non solo l’immagine del creatore di uno stile, ma l’anima di un uomo che ha trasformato il proprio sogno in un patrimonio collettivo.

Il film “ARMANI – The King of Fashion”, firmato da The Andrea Iervolino Company, sarà quindi molto più di una semplice biografia cinematografica: un viaggio intimo e universale, capace di raccontare la forza di un nome che ha segnato la storia della moda e che continuerà a vivere oltre il tempo.

“L’eredità di Giorgio Armani – conclude Iervolino – non appartiene soltanto all’Italia, ma al mondo intero. Questo film sarà il nostro modo di dire grazie: a un uomo che con il suo talento ha saputo trasformare l’eleganza in linguaggio universale”.

A cura di Mario Altomura

