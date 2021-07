1 La reazione di Giorgio Chiellini

Uno dei protagonisti assoluti degli Europei 2020 è stato certamente Giorgio Chiellini. Il difensore della nazionale infatti anche in questa occasione ha saputo conquistare il cuore dei tifosi, che ancora una volta lo hanno eletto come uno dei giocatori più brillanti degli ultimi anni. Anche nel corso della finale del torneo, che come sappiamo ha visto scontrarsi l’Italia contro l’Inghilterra, Chiellini non si è risparmiato, e nelle più di due ore di partita ha dato il meglio di sé.

Tuttavia come è noto proprio durante i tempi regolamentari del match è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Il difensore infatti ha trattenuto Bukayo Saka, giocatore avversario, per la maglia, ricevendo un’ammonizione. Ciò nonostante il momento è diventato iconico, e senza dubbio l’accaduto non verrà dimenticato con facilità.

Come se non bastasse in queste ore proprio un tifoso ha deciso di tatuarsi il momento in cui Giorgio Chiellini ha trattenuto Bukayo Saka per la maglia, e lo scatto ha fatto il giro del web. Ma non solo. Il difensore azzurro infatti ha anche condiviso sui suoi social il tatuaggio già iconico, e non è mancata la sua reazione di stupore.

Nel mentre alcuni giorni fa, a seguito della finale degli Europei 2020, Chiellini nel corso di un’intervista ha parlato della difficile partita contro l’Inghilterra, e naturalmente anche della vittoria dell’Italia. Andiamo a scoprire le sue dichiarazioni in merito.