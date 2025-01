In queste ore Coez ha presentato il suo nuovo attesissimo singolo. A commentare sui social, lanciando una stoccata al suo collega, è stato però Mida. Ecco perché e cosa sta accadendo.

La stoccata di Mida

Lo scorso anno tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi c’è stato anche Mida. Il cantante di Rossofuoco in poche settimane ha saputo conquistare il cuore del pubblico, diventando in breve uno dei concorrenti più amati del talent show di Canale 5. Il percorso del giovane artista ha vissuto alti e bassi, tuttavia l’ex allievo di Lorella Cuccarini è riuscito ad arrivare in finale, venendo sostenuto da milioni di fan.

Dopo la fine della sua esperienza, il cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e in pochi mesi ha raggiunto numerosi traguardi. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha riportato l’artista al centro dell’attenzione mediatica. Ma andiamo con ordine e capiamo cosa è accaduto.

Come di certo in molti sapranno, proprio oggi Coez è tornato sulle scene musicali e ha così rilasciato il suo nuovo attesissimo singolo, intitolato Mal di te. A quel punto a intervenire sui social è stato proprio Mida, che a sorpresa ha lanciato una stoccata non solo al suo collega ma anche al sul brano. L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha infatti dichiarato: “Bello il nuovo pezzo di Coez, sopratutto il gioco di parole con Malditè l’ho trovato molto originale”. Il riferimento del giovane artista è proprio al suo pezzo Malditè, che qualche anno fa aveva presentato sul palco di Sanremo Giovani 2022.

Le dichiarazioni del cantante intanto non sono passate inosservate e in queste ore hanno fatto il giro del web. Attualmente però Coez non è ancora intervenuto per replicare al suo collega e non è chiaro se deciderà di dire la sua sulla questione.