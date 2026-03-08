L’ex cavaliere fiorentino Giorgio Manetti rompe il silenzio e propone una svolta radicale alla storica protagonista del trono over di U&D

Il mondo del gossip torna a infiammarsi per una delle coppie più amate e discusse della televisione italiana. Giorgio Manetti ha deciso di affidare al settimanale Eva3000 una serie di riflessioni che sembrano riaprire un portone chiuso ormai da dieci anni. Era il lontano 4 settembre 2015 quando la storia d’amore con Gemma Galgani naufragò in diretta nazionale segnando un punto di non ritorno che portò lo share del programma di Maria De Filippi a vette mai viste prima. Oggi l’uomo che per anni è stato soprannominato il Gabbiano torna a parlare della sua ex compagna suggerendo un percorso alternativo per ritrovare quella sintonia che un tempo li rendeva unici.

Il ricordo di un legame speciale e la critica costruttiva al percorso televisivo della dama

Nelle dichiarazioni rilasciate a Eva3000 Manetti analizza con maturità il tempo trascorso ammettendo che quella relazione con Gemma possedeva sfumature rare e difficili da replicare. Nonostante le incomprensioni e i momenti duri che hanno caratterizzato il loro passato l’ex cavaliere riconosce che oggi vede una Gemma diversa quasi imprigionata in un meccanismo mediatico che dura da quindici anni. Giorgio che ha scelto di allontanarsi dai riflettori nel 2018 rifiutando persino la vetrina del Grande Fratello Vip sembra suggerire che la vera prova d’amore dovrebbe avvenire lontano dalle telecamere cercando quella quotidianità autentica che solo la privacy può garantire.

La fine di un’era per Uomini e Donne e la possibile scelta di Gemma Galgani

La proposta di Manetti arriva in un momento cruciale per la Galgani la cui presenza nel dating show di Canale 5 appare per molti telespettatori ormai ripetitiva. Le dinamiche con l’opinionista Tina Cipollari e i continui fallimenti sentimentali sembrano aver stancato una parte del pubblico che auspica per lei un lieto fine reale. Un eventuale addio di Gemma al programma per ricominciare con Giorgio rappresenterebbe non solo la chiusura di un capitolo televisivo storico ma anche la dimostrazione che il sentimento può prevalere sulla visibilità. Resta da capire se la dama torinese avrà la forza di abbandonare il suo trono per inseguire una seconda possibilità con l’uomo che più l’ha fatta sognare.

