Giorgio Manetti imbocca una nota ex dama (“nemica” di Gemma): il video che sta facendo discutere

Debora Parigi | 15 Giugno 2023

Uomini e donne

Serata in compagnia per Giorgio Manetti che ha passato del tempo con Anna Tedesco, ex dama e nemica di Gemma. Il video sta facendo discutere

Giornata in compagnia tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco

Mentre Uomini e donne è in pausa estiva, i fan del programma si sono accorti di un particolare che riguarda due ex protagonisti del dating show, tra l’altro molto famosi. Stiamo parlando di Giorgio Manetti e Anna Tedesco.

Lui lo ricordiamo tutti, considerando che è stato uno dei grandi amori di Gemma Galgani. Lei era nella trasmissione nello stesso periodo, era uscita qualche volta con Giorgio, ma la relazione non era proseguita. E avevano sempre detto di essere semplicemente rimasti in buoni rapporti e aver instaurato una bella amicizia. Un’amicizia a cui però Gemma non ha mai creduto e più volte ha detto di sospettare che i due avessero un flirt.

Entrambi, come detto, non sono più a Uomini e donne ormai da molti anni, ma questa amicizia è rimasta. Infatti a quanto pare si frequentano di tanto in tanto anche se abitano in zone d’Italia diverse (lui e di Firenze, lei sta in Umbria). Proprio un’uscita è avvenuta un paio di giorni fa, sui social dicono che la città in cui si sono visti sarebbe Sanremo. E proprio Anna ha pubblicato il tempo passato insieme sul suo profilo Instagram con un video. Da quello che si nota, hanno fatto un aperitivo e una cena in un locale sul mare e hanno ballato tutta la sera. Con loro nel locale c’era anche Marialaura De Vitis.

Questo video ha iniziato subito a girare sul web e a far chiacchierare. In molti infatti pensano che Giorgio Manetti e Anna Tedesco possano aver iniziato una relazione. Entrambi sono single. I più sospettosi, invece, dicono che sarebbero solo usciti allo scoperto e che Gemma Galgani avrebbe sempre avuto ragione. Ma, per quanto ne sappiamo e considerando che non ci sono nemmeno baci o qualcosa di intimo nel video, potrebbe essere una semplice uscita tra amici.