1 Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli potrebbero entrare nel cast de L’Isola dei Famosi. Tutti i dettagli

La nuova edizione del reality show sta avendo vita molto difficile. Nonostante l’annuncio ha dovuto venire rimandato più volte a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito tutto il mondo. Tuttavia, sembra proprio che il programma riuscirà a partire, se tutto andrà per il verso giusto, da questa primavera. Al momento, quindi, si sta pensando ai casting. Pare, infatti, che nel cast della prossima stagione de L’Isola dei Famosi potremmo trovare anche Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli.

Molti sicuramente li ricorderanno per essere stati tra i protagonisti di Uomini e Donne recentemente. Entrambi hanno mostrato grande interesse per Gemma Galgani e lei ha amato entrambi, A riportare l’indiscrezione, riportata da vari siti tra i quali Gossip e TV, ci ha pensato il settimane Nuovo TV. I così detti Gabbiano e Sirius, perciò, potrebbero essere tra i primi volti a partecipare alla trasmissione condotta, per il primo anno, da Ilary Blasi.

Dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, infatti, Mediaset ha scelto un altro volto molto amato dal pubblico della rete, ovvero la moglie di Francesco Totti. Quest’ultima ha riscosso enorme successo durante la conduzione, per esempio, di alcune edizioni del Grande Fratello Vip. Tornando a parlare del cast de L’Isola dei Famosi, invece, oltre a Nicola Vivarelli e Giorgio Manetti potremmo vedere altri volti noti del mondo dello spettacolo. Nel corso dei mesi, infatti, molti i nomi trapelati e in attesa di conferma.

Tra questi, per esempio, possiamo citare anche altri protagonisti del Trono Classico e del Trono Over dello show di Maria De Filippi. Tra loro, per esempio, vediamo Lucas Peracchi, Lorenzo Riccardi, Giavanna Abate, Angela Nasti, Sossio Aruta e Andrea Cerioli. Altri vip che avrebbero grandi possibilità di entrare nel casti, poi, sono Asia Argento, Mariagiovanna Elmi, Biagio D’Anelli ed Eleonora Giorgi. Secondo il settimanale riportato poc’anzi, inoltre, quest’ultima potrebbe partecipare con il figlio Paolo Ciavarro e la fidanzata Clizia Incorvaia.

Ciavarro, tra gli altri per esempio, non è nuovo ai reality. Basti pensare che nel 2020 è stato concorrente della quarta edizione del GF Vip. Nella quinta, invece, abbiamo visto la contessa Patrizia De Blanck, la quale ha raccontato un aspetto della sua esperienza come naufraga. Scopriamo insieme cos’ha detto.